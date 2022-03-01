Для украинцев запускают онлайн уроки первой помощи
Вторник, 1 марта 2022, 17:37
Общество Красного Креста Украины, при содействии МВД, начинает информационную кампанию "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ", во время которой в онлайн-режиме будет учить украинцев.
Источник: Ukraine Now в Telegram
Дословно Ukraine Now: "Вы узнаете об остановке кровотечения, ранах, неотложных состояниях, профилактике обострения хронических заболеваний. Присоединяйтесь! Распространяйте!"
Детали: "Трансляция начнется 1 марта в 18.00 на YouTube-канале Красного Креста Украины.
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