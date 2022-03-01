Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко попросил у Путина С-400 и другую военную технику

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 18:48
Лукашенко и Путин, БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина поставить в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" и другую технику.

Источник: Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА

Прямая речь: "Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники – нет.

Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть".

Детали: В Беларуси размещены такие средства противовоздушной обороны, как, например, зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С". По словам Лукашенко, в том числе силами и средствами ПВО страны обеспечивается защита Белорусской АЭС. Однако с учетом складывающейся обстановки западные рубежи необходимо усилить, сказал он.

По словам Лукашенко, комплекс С-400 "Триумф" – это очень хорошее оружие.

"Мы ждем сюда поставки. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас", - сказал он.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Лукашенко снова заверил, что на данный момент ни одна часть Вооруженных Сил Беларуси не выводилась из мест постоянной дислокации, однако выразил такую готовность.

"Они готовы. Все готовы. И если нужна мобилизация, мы выверили все списки – в течение 2-3 суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать", - заявил он.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне России против Украины.

При этом, по словам Лукашенко, в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить "ударов в спину" российским войскам.

При этом в пресс-службе оперативного командования "Север" сообщили, что присутствие белорусских войск на Черниговщине фиксируют уже третий день.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко на фоне карты Украины оправдывается, что его военные не участвуют в войне
Лукашенко рассказал, как Путин оправдывал атаку на Украину с Беларуси
Лукашенко уверяет, что Беларусь не собирается воевать против Украины, но приготовил ПВО
Последние новости
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
17:36
Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ
Все новости...