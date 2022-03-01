Лукашенко попросил у Путина С-400 и другую военную технику

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина поставить в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" и другую технику.

Источник: Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА

Прямая речь: "Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники – нет.

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Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть".

Детали: В Беларуси размещены такие средства противовоздушной обороны, как, например, зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С". По словам Лукашенко, в том числе силами и средствами ПВО страны обеспечивается защита Белорусской АЭС. Однако с учетом складывающейся обстановки западные рубежи необходимо усилить, сказал он.

По словам Лукашенко, комплекс С-400 "Триумф" – это очень хорошее оружие.

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"Мы ждем сюда поставки. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас", - сказал он.

Лукашенко снова заверил, что на данный момент ни одна часть Вооруженных Сил Беларуси не выводилась из мест постоянной дислокации, однако выразил такую готовность.

"Они готовы. Все готовы. И если нужна мобилизация, мы выверили все списки – в течение 2-3 суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать", - заявил он.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне России против Украины.

При этом, по словам Лукашенко, в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить "ударов в спину" российским войскам.

При этом в пресс-службе оперативного командования "Север" сообщили, что присутствие белорусских войск на Черниговщине фиксируют уже третий день.