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Сборная Украины обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 12:18

Украинские паралимпийцы в Пекине обновили наилучший результат по общему количеству медалей на Паралимпиаде, уже получив 28 наград, в то время как впереди еще один день соревнований.

Источник: "Суспільне"

Детали :Сборная Украины обновила рекорд по количеству наград, полученных в течение одних Паралимпийских игр. Никогда раньше украинские паралимпийцы не получали такого количества наград.

Перед двумя заключительными днями Паралимпиады-2022 Украина имела в наработке 25 медалей. Этот показатель был повторением рекорда: в 2006 и 2014 годах украинские паралимпийцы получили соответствующее количество наград.

В Пекине Украине удалось побить рекорд по количеству золотых наград.

И вот теперь украинские паралимпийцы обновили наилучший результат по общему количеству медалей.

Установить новый рекорд Украине удалось благодаря трем медалям, полученным в лыжной гонке. Одна из них оказалась золотой: Александра Кононова выиграла гонку на среднюю дистанцию, второй раз обновив рекорд по количеству "золота".

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По итогам восьми соревновательных дней Украина имеет 28 медалей. И продолжает удерживаться на втором месте в медальном зачете.

Как выступала Украина на Зимних Паралимпиадах

  • 1998 год: 3+2+4 = 9 медалей
  • 2002: 0+6+6 = 12 медалей
  • 2006: 7+9+9 = 25 медалей
  • 2010: 5+8+6 = 19 медалей
  • 2014: 5+9+11 = 25 медалей
  • 2018: 7+7+8 = 22 медали
  • 2022: 10+10+8 = 28 медалей (за день до окончания Паралимпиады-2022)

Украина может улучшить медальный результат Паралимпиады-2022, ведь впереди заключительный день Игр в Пекине, где также состоится соревнование по лыжным гонкам с участием украинцев.

Напомним: Украина на Паралимпиаде-2022 представлена ​​только в двух видах спорта: парабиатлоне и лыжных гонках.

Всего на Паралимпиаде-2022 должні біли выступить 20 украинских параатлетов.

Россия и Беларусь пропускают Паралимпиаду-2022: Международный паралимпийский комитет исключил их из соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Темы: Паралимпиадаспорт
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