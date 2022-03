Сборная Украины обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх

Украинские паралимпийцы в Пекине обновили наилучший результат по общему количеству медалей на Паралимпиаде, уже получив 28 наград, в то время как впереди еще один день соревнований.

Источник: "Суспільне"

Детали :Сборная Украины обновила рекорд по количеству наград, полученных в течение одних Паралимпийских игр. Никогда раньше украинские паралимпийцы не получали такого количества наград.

Перед двумя заключительными днями Паралимпиады-2022 Украина имела в наработке 25 медалей. Этот показатель был повторением рекорда: в 2006 и 2014 годах украинские паралимпийцы получили соответствующее количество наград.

В Пекине Украине удалось побить рекорд по количеству золотых наград.

И вот теперь украинские паралимпийцы обновили наилучший результат по общему количеству медалей.

Установить новый рекорд Украине удалось благодаря трем медалям, полученным в лыжной гонке. Одна из них оказалась золотой: Александра Кононова выиграла гонку на среднюю дистанцию, второй раз обновив рекорд по количеству "золота".

A first #WinterParalympics Para Cross-Country #Gold medal since 2010 for Kononova! 🇺🇦🥇



Oleksandra Kononova 🇺🇦 showed her class in the Women's Middle Distanced Standing to finish ahead of second-placed Natalie Wilkie 🇨🇦 by 28.5 seconds! ⚡️#Beijing2022 @ukrparalympic pic.twitter.com/H0tgwsv7U5