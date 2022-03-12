Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сборная Украины обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 11:18

Украинские паралимпийцы в Пекине обновили наилучший результат по общему количеству медалей на Паралимпиаде, уже получив 28 наград, в то время как впереди еще один день соревнований.

Источник: "Суспільне"

Детали :Сборная Украины обновила рекорд по количеству наград, полученных в течение одних Паралимпийских игр. Никогда раньше украинские паралимпийцы не получали такого количества наград.

Реклама:

Перед двумя заключительными днями Паралимпиады-2022 Украина имела в наработке 25 медалей. Этот показатель был повторением рекорда: в 2006 и 2014 годах украинские паралимпийцы получили соответствующее количество наград.

В Пекине Украине удалось побить рекорд по количеству золотых наград.

И вот теперь украинские паралимпийцы обновили наилучший результат по общему количеству медалей.

ВИДЕО ДНЯ

Установить новый рекорд Украине удалось благодаря трем медалям, полученным в лыжной гонке. Одна из них оказалась золотой: Александра Кононова выиграла гонку на среднюю дистанцию, второй раз обновив рекорд по количеству "золота".

По итогам восьми соревновательных дней Украина имеет 28 медалей. И продолжает удерживаться на втором месте в медальном зачете.

Как выступала Украина на Зимних Паралимпиадах

  • 1998 год: 3+2+4 = 9 медалей
  • 2002: 0+6+6 = 12 медалей
  • 2006: 7+9+9 = 25 медалей
  • 2010: 5+8+6 = 19 медалей
  • 2014: 5+9+11 = 25 медалей
  • 2018: 7+7+8 = 22 медали
  • 2022: 10+10+8 = 28 медалей (за день до окончания Паралимпиады-2022)

Украина может улучшить медальный результат Паралимпиады-2022, ведь впереди заключительный день Игр в Пекине, где также состоится соревнование по лыжным гонкам с участием украинцев.

Напомним: Украина на Паралимпиаде-2022 представлена ​​только в двух видах спорта: парабиатлоне и лыжных гонках.

Всего на Паралимпиаде-2022 должні біли выступить 20 украинских параатлетов.

Россия и Беларусь пропускают Паралимпиаду-2022: Международный паралимпийский комитет исключил их из соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Темы: Паралимпиадаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Паралимпиада
Футбол: Украина выиграла чемпионат мира среди паралимпийцев и Дефлимпиаду
Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией
Сборная Украины завоевала 11 золотую медаль на Паралимпиаде и установила рекорд
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: