Сборная Украины обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх

Украинские паралимпийцы в Пекине обновили наилучший результат по общему количеству медалей на Паралимпиаде, уже получив 28 наград, в то время как впереди еще один день соревнований.

Источник: "Суспільне"

Детали :Сборная Украины обновила рекорд по количеству наград, полученных в течение одних Паралимпийских игр. Никогда раньше украинские паралимпийцы не получали такого количества наград.

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Перед двумя заключительными днями Паралимпиады-2022 Украина имела в наработке 25 медалей. Этот показатель был повторением рекорда: в 2006 и 2014 годах украинские паралимпийцы получили соответствующее количество наград.

В Пекине Украине удалось побить рекорд по количеству золотых наград.

И вот теперь украинские паралимпийцы обновили наилучший результат по общему количеству медалей.

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Установить новый рекорд Украине удалось благодаря трем медалям, полученным в лыжной гонке. Одна из них оказалась золотой: Александра Кононова выиграла гонку на среднюю дистанцию, второй раз обновив рекорд по количеству "золота".

A first #WinterParalympics Para Cross-Country #Gold medal since 2010 for Kononova! 🇺🇦🥇



Oleksandra Kononova 🇺🇦 showed her class in the Women's Middle Distanced Standing to finish ahead of second-placed Natalie Wilkie 🇨🇦 by 28.5 seconds! ⚡️#Beijing2022 @ukrparalympic pic.twitter.com/H0tgwsv7U5 — Paralympic Games (@Paralympics) March 12, 2022

По итогам восьми соревновательных дней Украина имеет 28 медалей. И продолжает удерживаться на втором месте в медальном зачете.

Как выступала Украина на Зимних Паралимпиадах

1998 год: 3+2+4 = 9 медалей

2002: 0+6+6 = 12 медалей

2006: 7+9+9 = 25 медалей

2010: 5+8+6 = 19 медалей

2014: 5+9+11 = 25 медалей

2018: 7+7+8 = 22 медали

2022: 10+10+8 = 28 медалей (за день до окончания Паралимпиады-2022)

Украина может улучшить медальный результат Паралимпиады-2022, ведь впереди заключительный день Игр в Пекине, где также состоится соревнование по лыжным гонкам с участием украинцев.

Напомним: Украина на Паралимпиаде-2022 представлена ​​только в двух видах спорта: парабиатлоне и лыжных гонках.

Всего на Паралимпиаде-2022 должні біли выступить 20 украинских параатлетов.

Россия и Беларусь пропускают Паралимпиаду-2022: Международный паралимпийский комитет исключил их из соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.