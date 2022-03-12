Сборная Украины обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх
Украинские паралимпийцы в Пекине обновили наилучший результат по общему количеству медалей на Паралимпиаде, уже получив 28 наград, в то время как впереди еще один день соревнований.
Источник: "Суспільне"
Детали :Сборная Украины обновила рекорд по количеству наград, полученных в течение одних Паралимпийских игр. Никогда раньше украинские паралимпийцы не получали такого количества наград.
Перед двумя заключительными днями Паралимпиады-2022 Украина имела в наработке 25 медалей. Этот показатель был повторением рекорда: в 2006 и 2014 годах украинские паралимпийцы получили соответствующее количество наград.
В Пекине Украине удалось побить рекорд по количеству золотых наград.
И вот теперь украинские паралимпийцы обновили наилучший результат по общему количеству медалей.
Установить новый рекорд Украине удалось благодаря трем медалям, полученным в лыжной гонке. Одна из них оказалась золотой: Александра Кононова выиграла гонку на среднюю дистанцию, второй раз обновив рекорд по количеству "золота".
A first #WinterParalympics Para Cross-Country #Gold medal since 2010 for Kononova! 🇺🇦🥇— Paralympic Games (@Paralympics) March 12, 2022
Oleksandra Kononova 🇺🇦 showed her class in the Women's Middle Distanced Standing to finish ahead of second-placed Natalie Wilkie 🇨🇦 by 28.5 seconds! ⚡️#Beijing2022 @ukrparalympic pic.twitter.com/H0tgwsv7U5
По итогам восьми соревновательных дней Украина имеет 28 медалей. И продолжает удерживаться на втором месте в медальном зачете.
Как выступала Украина на Зимних Паралимпиадах
- 1998 год: 3+2+4 = 9 медалей
- 2002: 0+6+6 = 12 медалей
- 2006: 7+9+9 = 25 медалей
- 2010: 5+8+6 = 19 медалей
- 2014: 5+9+11 = 25 медалей
- 2018: 7+7+8 = 22 медали
- 2022: 10+10+8 = 28 медалей (за день до окончания Паралимпиады-2022)
Украина может улучшить медальный результат Паралимпиады-2022, ведь впереди заключительный день Игр в Пекине, где также состоится соревнование по лыжным гонкам с участием украинцев.
Напомним: Украина на Паралимпиаде-2022 представлена только в двух видах спорта: парабиатлоне и лыжных гонках.
Всего на Паралимпиаде-2022 должні біли выступить 20 украинских параатлетов.
Россия и Беларусь пропускают Паралимпиаду-2022: Международный паралимпийский комитет исключил их из соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.