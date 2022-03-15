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В Беларуси продолжают фиксировать перемещение военной техники

Денис КарловскийВторник, 15 марта 2022, 17:39
Иллюстративное фото: getty images

Журналисты заметили перемещение поезда с военной техникой, на которой есть маркировка вооруженных сил Республики Беларусь, а также грузовики с ракетами "Искандер".

Источник: белорусский журналист и фотограф Антон Мотолько

Детали: Поезд загруженный военной техникой был замечен около 16:55 (по минскому времени) на железнодорожной станции "Озерище" возле Минска.

На видеозаписи можно посчитать, что на поезде загружено около 22 единиц техники разного типа.

Журналисты утверждают, что заметили в составе БМП-2, машину разминирования БМР-1К, бронированную разведывательно-боевую машину "Кайман" и БМП-1КШ.

Впоследствии Мотолько сообщил, что, вероятно, на видео зафиксировали погрузку 120-й отдельной механизированной бригады.

На автодороге из Минска в направлении Гомеля было замечено семь грузовиков, на которых разместили по две ракеты для ракетных комплексов "Искандер".

Возле Мозыря на границе с Украиной заметили два грузовика, которые везли ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-400.

На севере Гомеля заметили поезд, на котором были установлены РСЗО "Град" и артиллерийская установка калибра 120 мм "Нона-К".

Кроме того, журналисты сообщают о большом скоплении автомобилей патрульной полиции Чеченской Республики возле одной из гостиниц в Гомельской области.

НапомнимЛукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.

Предыстория:

  • 15 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские Вооруженные силы якобы запустили ракету по территории Беларуси. Однако он заверил, что белорусская армия не планирует вступать в войну против Украины совместно с российскими оккупационными войсками.
  • Граждане, выступающие против привлечения Беларуси в войну, подожгли железнодорожные пути у городка Столбцы, чтобы там невозможно было перевезти военную технику в направлении границы с Украиной. Силовики сразу перешли к террору местного населения.
  • Журналисты продолжают фиксировать перемещение военной техники российских оккупантов по территории Беларуси, в том числе с маркировкой подразделений "кадыровцев".
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что россияне готовят "спецоперацию", в которой хотят переодеть белорусских военнослужащих в форму российской армии и отправить воевать в Украину. По данным Генштаба ВСУ, угроза вступления белорусских войск в войну на стороне России остается высокой.

Темы: БеларусьЛукашенковойнаармия
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