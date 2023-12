В Беларуси продолжают фиксировать перемещение военной техники

Журналисты заметили перемещение поезда с военной техникой, на которой есть маркировка вооруженных сил Республики Беларусь, а также грузовики с ракетами "Искандер".

Источник: белорусский журналист и фотограф Антон Мотолько

Детали: Поезд загруженный военной техникой был замечен около 16:55 (по минскому времени) на железнодорожной станции "Озерище" возле Минска.

На видеозаписи можно посчитать, что на поезде загружено около 22 единиц техники разного типа.

Журналисты утверждают, что заметили в составе БМП-2, машину разминирования БМР-1К, бронированную разведывательно-боевую машину "Кайман" и БМП-1КШ.

Впоследствии Мотолько сообщил, что, вероятно, на видео зафиксировали погрузку 120-й отдельной механизированной бригады.

16:55 (Minsk time)

A train with Belarusian military equipment was seen at the “Aziaryshcha” railway station near Minsk. The equipment includes BMP-2 infantry fighting vehicle, BMR-1K, “Kaiman” armored vehicle and BMP-1KSh. pic.twitter.com/4d5bvZn5rS — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

На автодороге из Минска в направлении Гомеля было замечено семь грузовиков, на которых разместили по две ракеты для ракетных комплексов "Искандер".

16:05 (Minsk time)

Trucks with missiles for “Iskander” systems were spotted near Gomel, moving along the M5 highway. Each of seven trucks carries two shells. pic.twitter.com/twcPAoqE17 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

Возле Мозыря на границе с Украиной заметили два грузовика, которые везли ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-400.

Two vehicles with “V” marks were seen this morning (15.03) near Petrykau (Gomel region), moving along the M-10 highway.

A loader and a cargo vehicle with missiles for the S-400 missile system were moving towards Kalinkavichy. pic.twitter.com/6UKnciDcIK — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

На севере Гомеля заметили поезд, на котором были установлены РСЗО "Град" и артиллерийская установка калибра 120 мм "Нона-К".

A train with military equipment was seen in Gomel, moving towards the railway station “Gomel-North”.

It is known that “Grad” MLRS, KamAZ trucks equipped with KMU-10K cranes, and a 120-mm artillery gun 2B16 “Nona-K” are transported on the platforms. pic.twitter.com/StyXhDBSAA — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

Кроме того, журналисты сообщают о большом скоплении автомобилей патрульной полиции Чеченской Республики возле одной из гостиниц в Гомельской области.

Russian invaders (incl. Chechens) now live in large hotels in Gomel and Mazyr. There’s a detachment of the road patrol police of the Chechen Republic in Mazyr.

Yesterday, Chechen policemen stopped a taxi driver to fine him.

Picture: the parking lot of the Prypiat Hotel, Mazyr. pic.twitter.com/CV1qiFXIuO — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

Напомним: Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.

