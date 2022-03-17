Овсянникова говорит, что сотрудники массово увольняются с "Первого телеканала" в России

Марина Овсянникова, попавшая с плакатом против войны в прямой эфир новостей на российском "Первом телеканале", утверждает, что сотрудники массово увольняются из пропагандистского СМИ.

Источник: интервью Овсянниковой для немецкого издания Der Spiegel

Прямая речь Овсянниковой: "Большинство людей, работающих на государственных телеканалах, прекрасно понимают, что происходит. Они очень хорошо осознают, что они причастны к чему-то неправильному. Они знают, что "Первый телеканал" лжет, что большинство государственных телеканалов лгут. Преимущественно объективного освещения событий вообще не существует.

Реклама:

Я счастлива читать вести, что сейчас, один за другим, увольняются другие коллеги на государственных телеканалах".

Детали: Овсянникова заверила, что большинство сотрудников российских пропагандистских платформ понимают, что лгут и манипулируют, но боятся потерять работу и доход.

По ее словам, сотрудникам дают письменные указания из Кремля, что можно и нельзя освещать. Кроме того, руководство телеканалов дает им более детальные распоряжения устно о том, как освещать определенные события или комментарии. В частности, есть неписаное правило брать комментарии только у украинцев с пророссийскими взглядами.

ВИДЕО ДНЯ

Она заверила, что ее протестная акция с плакатом была ее собственной инициативой. Овсянникова предположила, что попытки объяснить ее поступок как спланированную затею телеканала или российских властей могут быть также и попыткой обесценить ее несогласие с политикой России.

Прямая речь Овсянниковой: "Я никогда не выходила на протесты. Это когнитивный диссонанс, пожалуй, я долго сдерживала в себе. Знаете, усталость от этого нарастала за все эти годы. Гайки медленно закручивали все больше и больше. Сначала у нас отняли возможность выбирать губернаторов. Затем все эти события в Украине в 2014 году, нестабильность, провозглашение (непризнанных российских вооруженных формирований на Донбассе – ред.) "ДНР" и "ЛНР" и отравление Алексея Навального.

В то же время власти начали медленно закрывать или блокировать независимые СМИ. Начало войны против Украины стало для меня последней каплей. Никто, ни я сама, ни мои друзья, ни моя семья, не ожидали этого".

Детали: Она рассказала, что после задержания на допросе с ней разговаривал лично заместитель председателя департамента по противодействию экстремизму. По ее словам, силовики не верили ее словам, что она не контактировала с представителями Запада для организации своей акции, и что ей никто не заплатил.

Предыстория: