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Овсянникова говорит, что сотрудники массово увольняются с "Первого телеканала" в России

Денис КарловскийЧетверг, 17 марта 2022, 17:36
Овсянникова говорит, что сотрудники массово увольняются с Первого телеканала в России

Марина Овсянникова, попавшая с плакатом против войны в прямой эфир новостей на российском "Первом телеканале", утверждает, что сотрудники массово увольняются из пропагандистского СМИ.

Источник: интервью Овсянниковой для немецкого издания Der Spiegel

Прямая речь Овсянниковой: "Большинство людей, работающих на государственных телеканалах, прекрасно понимают, что происходит. Они очень хорошо осознают, что они причастны к чему-то неправильному. Они знают, что "Первый телеканал" лжет, что большинство государственных телеканалов лгут. Преимущественно объективного освещения событий вообще не существует.

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Я счастлива читать вести, что сейчас, один за другим, увольняются другие коллеги на государственных телеканалах".

Детали: Овсянникова заверила, что большинство сотрудников российских пропагандистских платформ понимают, что лгут и манипулируют, но боятся потерять работу и доход.

По ее словам, сотрудникам дают письменные указания из Кремля, что можно и нельзя освещать. Кроме того, руководство телеканалов дает им более детальные распоряжения устно о том, как освещать определенные события или комментарии. В частности, есть неписаное правило брать комментарии только у украинцев с пророссийскими взглядами.

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Она заверила, что ее протестная акция с плакатом была ее собственной инициативой. Овсянникова предположила, что попытки объяснить ее поступок как спланированную затею телеканала или российских властей могут быть также и попыткой обесценить ее несогласие с политикой России.

Прямая речь Овсянниковой: "Я никогда не выходила на протесты. Это когнитивный диссонанс, пожалуй, я долго сдерживала в себе. Знаете, усталость от этого нарастала за все эти годы. Гайки медленно закручивали все больше и больше. Сначала у нас отняли возможность выбирать губернаторов. Затем все эти события в Украине в 2014 году, нестабильность, провозглашение (непризнанных российских вооруженных формирований на Донбассе – ред.) "ДНР" и "ЛНР" и отравление Алексея Навального.

В то же время власти начали медленно закрывать или блокировать независимые СМИ. Начало войны против Украины стало для меня последней каплей. Никто, ни я сама, ни мои друзья, ни моя семья, не ожидали этого".

Детали: Она рассказала, что после задержания на допросе с ней разговаривал лично заместитель председателя департамента по противодействию экстремизму. По ее словам, силовики не верили ее словам, что она не контактировала с представителями Запада для организации своей акции, и что ей никто не заплатил.

Предыстория:

  • Вечером 14 марта в прямой эфир новостей на российском государственном "Первом телеканале" ворвалась гражданка с плакатом "Нет войне! Не верьте пропаганде – здесь вам все врут".
  • Впоследствии стало известно, что эфир сорвала сотрудница телеканала Марина Овсянникова, которая также распространяла ложные новости о российско-украинской войне, но "ей стало стыдно".
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Овсянникову за ее поступок. В Кремле назвали ее действия "хулиганством", а московский суд уже успел присудить ей штраф в размере 30 тысяч рублей до того, как приступить к рассмотрению уголовного обвинения против нее.
  • В российских медийных кругах говорят, что из разных государственных пропагандистских телеканалов массово увольняются сотрудники, включая тех, кто работал более 10 лет.
  • 4 марта в России приняли закон о введении уголовной ответственности за так называемые "фейки о российской армии". Человек, который будет рассказывать о настоящем масштабе последствий российской войны в Украине или о настоящем количестве потерь живой силы и техники российских войск, может получить от 3 до 5 лет в колонии.

Темы: цензурапропагандаРосcиятелевидение
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