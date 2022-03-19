Спутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок
Суббота, 19 марта 2022, 22:30
Компания Maxar Technologies смогла 19 марта зафиксировать со своих спутников масштаб разрушений драматического театра в Мариуполе.
Источник: twitter-страница журналиста Buzzfeed Кристофера Миллера
Детали: На снимке видно, что центральная часть театра, где расположен зал, разрушена до основания. Также четко видна надпись заглавными буквами на русском языке "ДЕТИ" перед театром.
Для сравнения спутниковый снимок от 14 марта.
Это фото распространил также и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он обратился к транснациональным корпорациям, которые до сих пор работают в России, и спросил их "Как вы решаетесь до сих пор кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?".
Предыстория:
- Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны возразили, что их самолеты причастны к бомбардировкам, и соврали о провокации "азовцев" в подрыве театра.
- Впоследствии в Maxar Technologies показали спутниковые снимки, что перед и ззади здания на асфальте были большие надписи белой краской "Дети", так что летчики авиации точно могли видеть их перед решением о сбросе авиабомбы.
- В ночном обращении к украинцам 19 марта президент Владимир Зеленский заявил, что из-под завалов удалось вытащить в живых 130 человек.
- Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты существенно повредили 80-90% зданий города.
- Ранее журналисты показали жуткие видео из дрона, на которых виден масштаб разрушений в жилых кварталах города.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"