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Спутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок

Денис КарловскийСуббота, 19 марта 2022, 22:30
Дым от обстрелов Мариуполя на горизонте 17 марта. фото иллюстративное: getty images

Компания Maxar Technologies смогла 19 марта зафиксировать со своих спутников масштаб разрушений драматического театра в Мариуполе.

Источник: twitter-страница журналиста Buzzfeed Кристофера Миллера

Детали: На снимке видно, что центральная часть театра, где расположен зал, разрушена до основания. Также четко видна надпись заглавными буквами на русском языке "ДЕТИ" перед театром.

Масштаб разрушений театра в Мариуполе
Масштаб разрушений театра в Мариуполе
Фото: Maxar Technologies

Для сравнения спутниковый снимок от 14 марта.

Фото театра по состоянию на 14 марта
Фото театра по состоянию на 14 марта
Фото: Maxar Technologies

Это фото распространил также и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он обратился к транснациональным корпорациям, которые до сих пор работают в России, и спросил их "Как вы решаетесь до сих пор кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?".

Предыстория:

  • Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны возразили, что их самолеты причастны к бомбардировкам, и соврали о провокации "азовцев" в подрыве театра.
  • Впоследствии в Maxar Technologies показали спутниковые снимки, что перед и ззади здания на асфальте были большие надписи белой краской "Дети", так что летчики авиации точно могли видеть их перед решением о сбросе авиабомбы.
  • В ночном обращении к украинцам 19 марта президент Владимир Зеленский заявил, что из-под завалов удалось вытащить в живых 130 человек.
  • Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты существенно повредили 80-90% зданий города.
  • Ранее журналисты показали жуткие видео из дрона, на которых виден масштаб разрушений в жилых кварталах города.

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Темы: МариупольобстрелРосcиявойна
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