Банковая недовольна решением Европарламента по Украине: недостаточно амбициозное

В Офисе президента Украины заявили, что во вчерашнем решении Европарламента по Украине отсутствуют смелые политические указатели, которые должны быть приняты во внимание всеми институтами ЕС и государствами-членами в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Жовква привел текст положения принятой Европарламентом резолюции: "Европарламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе достижения соответствия, а между тем продолжать работать в направлении интеграции в Единый рынок ЕС согласно Соглашению об ассоциации".

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Жовква подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата, однако, по его словам, он мог бы принять "смелые политические указатели, которые должны быть приняты во внимание всеми институтами ЕС и государствами-членами".

"К сожалению, таким указателем соответствующие положения резолюции не стали. Хотел бы еще раз напомнить позицию президента: Украине нужна ускоренная процедура полноценного вступления в ЕС. Это значит, что обычная и долгая рутинная бюрократическая процедура должна быть пройдена Украиной беспрецедентно быстро. Наше государство к этому готово. Хотим видеть такую ​​же готовность от Брюсселя и всех столиц государств-членов", - отметил замглавы ОП.

Он добавил, что в постоянных консультациях с институтами ЕС Украина прорабатывает максимально быструю процедуру вступления, которая должна содержать минимальное количество этапов и установление коротких, но реалистичных дедлайнов.

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"Ни одно заседание Европейского совета, Совета министров не должно проходить без рассмотрения отдельных аспектов вопроса вступления Украины. Другого алгоритма работы Брюсселя украинцы не воспримут и не поймут", - добавил Игорь Жовква.

Напомним, 1 марта Европейский Союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

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