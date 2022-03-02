Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Банковая недовольна решением Европарламента по Украине: недостаточно амбициозное

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 15:10

В Офисе президента Украины заявили, что во вчерашнем решении Европарламента по Украине отсутствуют смелые политические указатели, которые должны быть приняты во внимание всеми институтами ЕС и государствами-членами в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Жовква привел текст положения принятой Европарламентом резолюции: "Европарламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе достижения соответствия, а между тем продолжать работать в направлении интеграции в Единый рынок ЕС согласно Соглашению об ассоциации".

Жовква подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата, однако, по его словам, он мог бы принять "смелые политические указатели, которые должны быть приняты во внимание всеми институтами ЕС и государствами-членами".

"К сожалению, таким указателем соответствующие положения резолюции не стали. Хотел бы еще раз напомнить позицию президента: Украине нужна ускоренная процедура полноценного вступления в ЕС. Это значит, что обычная и долгая рутинная бюрократическая процедура должна быть пройдена Украиной беспрецедентно быстро. Наше государство к этому готово. Хотим видеть такую ​​же готовность от Брюсселя и всех столиц государств-членов", - отметил замглавы ОП.

Он добавил, что в постоянных консультациях с институтами ЕС Украина прорабатывает максимально быструю процедуру вступления, которая должна содержать минимальное количество этапов и установление коротких, но реалистичных дедлайнов.

"Ни одно заседание Европейского совета, Совета министров не должно проходить без рассмотрения отдельных аспектов вопроса вступления Украины. Другого алгоритма работы Брюсселя украинцы не воспримут и не поймут", - добавил Игорь Жовква.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Напомним, 1 марта Европейский Союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Подробно о перспективах Украины присоединиться к Евросоюзу: В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении.

Смотрите пояснения в видео ЕС: Вступить в ЕС во время войны? Все о членстве и заявке на вступление в Евросоюз, которую подал Зеленский

Темы: Офис президентаЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Офис президента
 "Тотальное незнание Украины": ОП отреагировал на информацию о Януковиче в Минске
Арестович: Условия Украины – вывод всех российских войск, из Крыма и ОРДЛО тоже
РФ устраивает манипулятивные представления вокруг переговоров – ОП
Последние новости
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
Все новости...