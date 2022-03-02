Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получила вторую партию "Javelin" из Эстонии

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 19:20

Украина получила от Эстонии вторую партию противотанковых ракетных комплексов "Javelin".

Об этом сообщило Минобороны Эстонии, пишет "Европейская правда".

"В Украину прибыла вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin. От принятия решения к доставке в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Ранее, благодаря решению Германии поддержать поставки оружия Киеву, Эстония отправит долгожданные гаубицы Украине.

Напомним, федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.

Это свидетельствует о резком изменении военной политики Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.

Темы: оружиеЭстония
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
оружие
Глава Сумщины требует оружия и защиты Байрактарами – иначе техника РФ пойдет на Киев
Война: Россия выпустила по Украине уже более 400 ракет
Украина получила десятки NLAW и Javelin
Последние новости
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
Группа консультанстов Путина заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
Все новости...