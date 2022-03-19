Оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя на территорию РФ

Русские оккупанты насильно вывезли несколько тысяч жителей Мариуполя на территорию России, в том числе в отдаленные регионы.

Источник: Мариупольский городской совет с комментарием мэра Вадима Бойченко, советник мэра Петр Андрющенко

Прямая речь Бойченко: "То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, заставшему ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно похищали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну.

Мало того, что русские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание".

Детали: Оккупанты вывозили жителей Левобережного района, скрывавшихся в хранилище спорт-клуба "Терраспорт". Преимущественно в укрытии находились женщины и дети.

В этих районах шли активные бои, поэтому подразделения Вооруженных сил Украины отошли от спорт-клуба и жилых домов, чтобы не привлекать огонь российских оккупантов на места, где находится гражданское население. Как утверждает Мариупольский горсовет, этим воспользовались враги и захватили жителей, а затем солгали им об "эвакуации" и вывезли в оккупированный Новоазовск.

Андрющенко утверждает, что в фильтрационном лагере в Новоазовске у эвакуированных мариупольцев забрали украинские паспорта и проверили мобильные телефоны.

Далее, по словам Андрющенко, их вывезли в Таганрог и там посадили на поезд в разные депрессивные отдаленные регионы РФ. Вместо конфискованных паспортов им выдали удостоверения, обязывающие проживать в избранном российском городе не менее 2 лет и работать по определенному месту работы.

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