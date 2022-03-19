Оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя на территорию РФ
Русские оккупанты насильно вывезли несколько тысяч жителей Мариуполя на территорию России, в том числе в отдаленные регионы.
Источник: Мариупольский городской совет с комментарием мэра Вадима Бойченко, советник мэра Петр Андрющенко
Прямая речь Бойченко: "То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, заставшему ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно похищали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну.
Мало того, что русские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание".
Детали: Оккупанты вывозили жителей Левобережного района, скрывавшихся в хранилище спорт-клуба "Терраспорт". Преимущественно в укрытии находились женщины и дети.
В этих районах шли активные бои, поэтому подразделения Вооруженных сил Украины отошли от спорт-клуба и жилых домов, чтобы не привлекать огонь российских оккупантов на места, где находится гражданское население. Как утверждает Мариупольский горсовет, этим воспользовались враги и захватили жителей, а затем солгали им об "эвакуации" и вывезли в оккупированный Новоазовск.
Андрющенко утверждает, что в фильтрационном лагере в Новоазовске у эвакуированных мариупольцев забрали украинские паспорта и проверили мобильные телефоны.
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Далее, по словам Андрющенко, их вывезли в Таганрог и там посадили на поезд в разные депрессивные отдаленные регионы РФ. Вместо конфискованных паспортов им выдали удостоверения, обязывающие проживать в избранном российском городе не менее 2 лет и работать по определенному месту работы.
Предыстория:
- Журналисты показали жуткие снимки со спутников и видео с дрона, как выглядят жилые кварталы и торговые центры Мариуполя после сокрушительных авиационных и артиллерийских обстрелов российских захватчиков.
- По данным полка "Азов", россияне цепляют белые повязки на мариупольцев, говоря, что это делают "ради их безопасности". Но сами тоже цепляют эти повязки, чтобы украинские бойцы запутались и не отличали оккупантов от гражданского населения.
- Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты существенно повредили 80-90% зданий города.
- В ночном обращении 19 марта президент Владимир Зеленский сказал, что из-под завалов драматического театра в центре города Мариуполя сумели достать живыми 130 человек.
Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны возразили, что их самолеты не причастны к бомбардировкам и соврали о провокации "азовцев" в подрыве театра.