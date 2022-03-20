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В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 22:41
В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего ОПЗЖ
ЛИДЕРЫ ОПЗЖ, ФОТО С САЙТА TVOEMISTO.TV

Заместитель председателя ВР Александр Корниенко рассказал, что в парламенте консультируются с Минюстом по поводу прекращения деятельности парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: Корниенко в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мы сейчас в состоянии консультаций с Министерством юстиции. Пока по закону это выглядит так, что это должен быть судебный процесс".

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Детали: Тем не менее, Корниенко предположил, что Минюст может предложить другой механизм.

По его словам, в украинском законодательстве нет выстроенного механизма, если существует запрет партии, то депутаты автоматически теряют мандат.

Что касается внепарламентских партий, то в Раде готовят законопроект, позволяющий отозвать этих депутатов по народной инициативе.

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Корниенко добавил, что Рада планирует собраться на заседание в ближайшую неделю, но по соображениям безопасности больше сказать не смог.

Что было ранее: Совет нацбезопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Санкции косаются таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Для справки: Фракция ОПЗЖ в Раде насчитывает 39 народных депутатов. У одного из них – подозреваемого в государственной измене Илью Киву – 15 марта Верховная Рада забрала мандат.

Напомним:

  • Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" называет незаконным решение Совета национальной безопасности Украины о приостановке деятельности ОПЗЖ и еще ряда партий.
  • Члены ОПЗЖ не раз ездили в Россию и демонстративно вели переговоры, хотя украинские власти не уполномочивали их на это.
  • В первый день полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, нардеп ОПЗЖ Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ". Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении Киве, а Верховная Рада 15 марта лишила его мандата.
  • Кум Путина и нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведук, подозреваемый в госизмене в Украине, скрылся. Где сейчас Медведчук неизвестно. Его супруга в России.
  • Также сопредседатель партии Вадим Рабинович сейчас находится за границей.
  • Наибольшее количество украинских парламентариев, находящихся сейчас за границей, среди нардепов "ОПЗЖ".

Темы: ОПЗЖРосcияУкраинаВерховная Рада
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