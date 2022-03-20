В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"
Заместитель председателя ВР Александр Корниенко рассказал, что в парламенте консультируются с Минюстом по поводу прекращения деятельности парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Источник: Корниенко в эфире украинского телевидения
Прямая речь: "Мы сейчас в состоянии консультаций с Министерством юстиции. Пока по закону это выглядит так, что это должен быть судебный процесс".
Детали: Тем не менее, Корниенко предположил, что Минюст может предложить другой механизм.
По его словам, в украинском законодательстве нет выстроенного механизма, если существует запрет партии, то депутаты автоматически теряют мандат.
Что касается внепарламентских партий, то в Раде готовят законопроект, позволяющий отозвать этих депутатов по народной инициативе.
Корниенко добавил, что Рада планирует собраться на заседание в ближайшую неделю, но по соображениям безопасности больше сказать не смог.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Что было ранее: Совет нацбезопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.
Санкции косаются таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
Для справки: Фракция ОПЗЖ в Раде насчитывает 39 народных депутатов. У одного из них – подозреваемого в государственной измене Илью Киву – 15 марта Верховная Рада забрала мандат.
Напомним:
- Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" называет незаконным решение Совета национальной безопасности Украины о приостановке деятельности ОПЗЖ и еще ряда партий.
- Члены ОПЗЖ не раз ездили в Россию и демонстративно вели переговоры, хотя украинские власти не уполномочивали их на это.
- В первый день полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, нардеп ОПЗЖ Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ". Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении Киве, а Верховная Рада 15 марта лишила его мандата.
- Кум Путина и нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведук, подозреваемый в госизмене в Украине, скрылся. Где сейчас Медведчук неизвестно. Его супруга в России.
- Также сопредседатель партии Вадим Рабинович сейчас находится за границей.
- Наибольшее количество украинских парламентариев, находящихся сейчас за границей, среди нардепов "ОПЗЖ".