Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Мазуренко Алена Воскресенье, 20 марта 2022, 23:41
ЛИДЕРЫ ОПЗЖ, ФОТО С САЙТА TVOEMISTO.TV

Заместитель председателя ВР Александр Корниенко рассказал, что в парламенте консультируются с Минюстом по поводу прекращения деятельности парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: Корниенко в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мы сейчас в состоянии консультаций с Министерством юстиции. Пока по закону это выглядит так, что это должен быть судебный процесс".

Детали: Тем не менее, Корниенко предположил, что Минюст может предложить другой механизм.

По его словам, в украинском законодательстве нет выстроенного механизма, если существует запрет партии, то депутаты автоматически теряют мандат.

Что касается внепарламентских партий, то в Раде готовят законопроект, позволяющий отозвать этих депутатов по народной инициативе.

Корниенко добавил, что Рада планирует собраться на заседание в ближайшую неделю, но по соображениям безопасности больше сказать не смог.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Что было ранее: Совет нацбезопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Санкции косаются таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Для справки: Фракция ОПЗЖ в Раде насчитывает 39 народных депутатов. У одного из них – подозреваемого в государственной измене Илью Киву – 15 марта Верховная Рада забрала мандат.

Напомним:

  • Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" называет незаконным решение Совета национальной безопасности Украины о приостановке деятельности ОПЗЖ и еще ряда партий.
  • Члены ОПЗЖ не раз ездили в Россию и демонстративно вели переговоры, хотя украинские власти не уполномочивали их на это.
  • В первый день полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, нардеп ОПЗЖ Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ". Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении Киве, а Верховная Рада 15 марта лишила его мандата.
  • Кум Путина и нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведук, подозреваемый в госизмене в Украине, скрылся. Где сейчас Медведчук неизвестно. Его супруга в России.
  • Также сопредседатель партии Вадим Рабинович сейчас находится за границей.
  • Наибольшее количество украинских парламентариев, находящихся сейчас за границей, среди нардепов "ОПЗЖ".

Темы: ОПЗЖРосcияУкраинаВерховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Орбан ответил на призыв Зеленского

фото, видеоЗа месяц войны у бережливых украинцев в Полтавской области изъяли 11 российских танков

Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?

Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины

фотоMaxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Роулинг ответила Путину: не ему, убийце, заниматься критикой запада

Все новости...
ОПЗЖ
Запрет пророссийских партий: что должно быть в повестке дня Верховной Рады?
ОПЗЖ назвала приостановку своей деятельности "расправой" и собирается "обновиться" 
В Раде еще не знают, что делать с запрещенной ОПЗЖ
Последние новости
03:00
фото, видеоВ день визита Байдена тысячи человек вышли на митинг в Варшаве
02:35
США могут нарастить производство Stinger и Javelin, о которых просила Украина
02:34
График эвакуационных поездов на 26 марта
02:01
Захватчики собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ
01:49
ВСУ уничтожили три самолета россиян, пять крылатых ракет, вертолет и три беспилотника
01:39
ЕС допускает установление максимально возможной цены на газ
01:28
"Надо готовиться" – глава Сумщины о возможной вражеской химатаке
01:25
В Вильнюсе поезд на Калининград проходит мимо выставки фотографий войны в Украине
01:18
Снятие с "газовой иглы" и плач олигархов: экономические итоги
00:57
Шмигаль призвал мэров всего мира помогать украинским городам
Все новости...