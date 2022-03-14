США предупредили союзников, что Китай готов оказать России военную помощь – СМИ
Американские дипломаты сообщили своим союзникам в Европе и Азии, что Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.
Источник: Financial Times
Детали: Поинформированный источник сообщил журналистам, что Государственный департамент США разослал своим союзникам в Европе и Азии данные своей разведки о готовности китайского правительства поставлять военную помощь России.
Дипломаты не предоставили дополнительных деталей касательно объема и типа военной помощи, которую хочет предоставить РФ китайское правительство. Также в сообщении не назвали время, когда Китай может послать свою помощь.
Высокопоставленный чиновник Пентагона отказался прокомментировать по запросу издания вопрос, оказал ли Китай уже помощь России, но подтвердил, что ведомство внимательно следит за ситуацией.
Прямая речь неназванного чиновника Пентагона: "Если Китай решит оказывать материальную помощь России, то, скорее всего, это будет иметь последствия для Китая.
По сути, мы видим, что Китай молча поддерживает действия России: отказавшись вводить санкции, обвиняя Запад и Соединенные Штаты за помощь, которую мы оказываем Украине, и настаивая, что они за мирное решение, но на самом деле ничего для этого не делают".
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Детали: По данным издания, Белый дом ранее обращался к европейским союзникам с просьбой донести до китайского правительства упорную просьбу не помогать России обойти санкции.
В издании предполагают, что этот вопрос должен быть поднят 14 марта в ходе переговоров между советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи.
Предыстория:
- 13 марта издание New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщило, что Россия направила запрос в Китай о предоставлении экономической и военной помощи из-за трудностей в войне с Украиной. В посольстве Китая в США и в пресс-службе Кремля открестились от этих заявлений и возразили, что Россия не просила о какой-либо помощи.
- 14 марта запланировано проведение переговоров между представителем Белого дома и чиновником китайского правительства в Риме, на которых в частности поднимут вопросы западных санкций против России и войны в Украине.
- В первые дни войны китайский МИД отказался осуждать российскую агрессию против Украины и сказал, что, несмотря на поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета всех стран мира, в Украине "есть сложная историческая и культурная основа". 25 февраля, на второй день полномасштабной войны России против Украины, Си Цзиньпин позвонил Путину и высказался за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.
- Китай назвал "войной" российскую вооруженную агрессию в Украине только 10 марта – четырнадцатые сутки полномасштабных боевых действий. Перед этим Китай призвал Россию к сдержанности после угроз о применении ядерного оружия.
- 8 марта китайский лидер Си Цзиньпинь провел переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, на которых договорились о совместных усилиях по мирному урегулированию российско-украинской войны.