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Навальному российский суд присудил 9 лет за решеткой по другому делу

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 14:33
Навальному российский суд присудил 9 лет за решеткой по другому делу
Скриншот трансляции из суда над Навальным 22 марта. фото: getty images

Лефортовский суд Москвы присудил российскому оппозиционному политику и политзаключенному Алексею Навальному 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима в деле о мошенничесвте и неуважение к суду.

Источник: Настоящее время, российское государственное медиа "РИА Новости"

Детали: В суде рассматривалось дело об обвинении Навального в мошенничестве и проявлении неуважения к суду. Судья Маргарита Котова признала его виновным по всем пунктам обвинения.

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Кроме того, ему назначили штраф в размере 1,2 млн рублей (более $11,5 тысячи по текущему официальному курсу).

Адвокат сказал, что они подадут апелляцию на решение суда.

Если учесть 2,5 года, в течение которых политик должен находиться за решеткой в т. н. "делу Ив Роше", то Навальному предстоит быть заключенным еще 11,5 лет.

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В приговоре судья отметила, что показания потерпевших подтверждают показания свидетелей. В то же время она оценила "критически" показания свидетеля Горожанко, который назвал обвинение Навального "абсурдными".

Дело о мошенничестве касается деятельности Фонда по борьбе с коррупцией. По фабуле обвинения, дескать, руководство Фонда присвоило пожертвования своих сторонников на избирательную кампанию и использовало их для собственных целей. Из более 300 тысяч сторонников, совершивших пожертвования на счета Навального, потерпевшими признали четырех.

Также на стороне защиты выступило около 30 свидетелей. Они отметили, что считают их пожертвования добровольными, а Фонд прозрачно отчитался об их выполнении.

Соратник политика Иван Жданов добавил, что в его распоряжении есть доказательства телефонных звонков работника администрации президента РФ Евгения Владимирова судье Котовой во время слушаний в суде. Сам Навальный отметил, что это свидетельствует об управляемости судебного процесса из Москвы. Также он добавил, что из двух потерпевших он считает подставными, а еще двух – запуганными, ведь против них также есть уголовные производства.

Судебное заседание проходило на территории исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, где Навальный отбывает срок в так называемом "деле Ив Роше".

После завершения судебного заседания и общения с прессой адвокатов Навального задержали полицейские и вывезли в автозаке, потому что они перекрывали движение автотранспорта из исправительной колонии.

Предыстория:

  • 15 марта Навальный во время одного из слушаний в суде выступил против российско-украинской войны и спрогнозировал распад России в результате общественно-политического кризиса, который наступит после завершения активных боевых действий.
  • Ранее Навальный призвал россиян выходить на улицы на акции неповиновения и выступать против войны. По его словам, путинский режим будет вынужден концентрировать внутренние войска для подавления протестов внутри страны, а значит, в Украине будет меньше военных в составе оккупационных войск РФ.
  • В январе оппозиционера внесли в российский список экстремистов и террористов. В сентябре 2021 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Навального и двух его соратников по обвинениям в экстремизме.
  • Дела о мошенничестве и оскорблении судьи против Навального было возбуждено в мае 2021 года.
  • 3 февраля 2021 года российский суд приговорил Навального к 3,5 годам заключения в колонии строгого режима. Вскоре его перевезли в колонию в Покрове.

Темы: НавальныйполитзаключенныеРосcияоппозиция
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