Навальному російський суд присудив 9 років за ґратами в іншій справі

Лефортовський суд Москви присудив російському опозиційному політику й політв’язню Олексієві Навальному 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму у справі про шахрайство й неповагу до суду.

Джерело: Настоящее время, російське державне медіа "РИА Новости"

Деталі: У суді розглядали справу про обвинувачення Навального в шахрайстві та вияві неповаги до суду. Суддя Маргарита Котова визнала його винним за всіма пунктами обвинувачення.

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Крім того, йому призначили штраф у розмірі 1,2 млн рублів (більше $11,5 тисяч за поточним офіційним курсом).

Адвокат сказав, що вони подадуть апеляцію на рішення суду.

Якщо врахувати 2,5 роки, які політик повинен перебувати за ґратами у т. зв. "справі Ів Роше", то Навальному належить бути ув'язненим ще 11,5 років.

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У вироку суддя зазначила, що свідчення потерпілих підтверджують покази свідків. Водночас вона оцінила "критично" покази свідка Горожанко, який назвав звинувачення Навального "абсурдними".

Справа про шахрайство стосується діяльності Фонду боротьби з корупцією. За фабулою звинувачення, мовляв, керівництво Фонду привласнило пожертви своїх прихильників на виборчу кампанію та використало їх для власних цілей. З-понад 300 тисяч прихильників ФБК, які здійснили пожертви на рахунки Навального, потерпілими визнали чотирьох.

Також на боці захисту виступило близько 30 свідків. Вони зазначили, що вважають їхні пожертви були добровільними, а Фонд прозоро прозвітував про їхнє виконання.

Соратник політика Іван Жданов додав, що в його розпорядженні є докази телефонних дзвінків працівника адміністрації президента РФ Євгенія Владімірова до судді Котової під час слухань у суді. Сам Навальний зазначив, що це свідчить про керованість судового процесу з Москви. Також він додав, що щдвох потерпілих він вважає підставними, а ще двох – заляканими, адже проти них також є кримінальні провадження

Судове засідання відбувалося на території виправної колонії в місті Покров Владимирської області, де Навальний відбуває строк у так званій "справі Ів Роше".

Після завершення судового засідання та спілкування з пресою адвокатів Навального затримали поліцейські та вивезли в автозаку, бо вони, мовляв, перекривали рух автотранспорту з виправної колонії.

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