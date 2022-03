Anonymous взломали сайт Росатома

Хакеры Anonymous взломали сайт российской государственная корпорации по атомной энергии "Росатом".

#Anonymous hacks into Russian firm nuclear plant.

*Anonymous defaces Rosatom website, starts to leak gigabytes of data* 🤓 (link to data in article: we can't post the link because Twitter is mean to us sometimes).https://t.co/2uxp0yafen