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Журналисты заметили колонну военной техники в Беларуси в направлении Бреста

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 22:34

Журналисты-расследователи заметили в Беларуси движение колонны около 20 единиц военной техники в направлении города Брест на границе с Польшей и Украиной.

Источник: Motolko Help

Детали: Около 21:30 (по киевскому времени) колонну заметили возле поселка Городея, расположенного между Минском и Барановичами.

Ранее возле городка Самохваловичи под Минском расследователи заметили в составе колонны ЗРК "Оса", бензовозы и военные грузовики.

Как утверждают очевидцы, на технике была маркировка красного квадрата, используемая вооруженными силами Беларуси.

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Техника движется по автодороге М1, которая заканчивается в городе Брест, расположенном на границе с Польшей и Украиной.

Село Городея, возле которого заметили колонну техники
Село Городея, возле которого заметили колонну техники
Фото: google maps

НапомнимЛукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.

Предыстория:

  • Украинские военные и чиновники ожидали, что Беларусь присоединится к российской вооруженной агрессии в Украине до 21 часа 11 марта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил беларусов, что им лучше не вступать в войну против Украины, чтобы не рисковать вернуться домой в виде "груза 200".
  • Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. За несколько минут до обнародования этой информации широкой общественности, министр обороны Алексей Резников обратился на русском языке к беларусам и призвал их не верить провокациям российских оккупантов и не допустить привлечения белорусской армии к вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".
  • Лукашенко проводит 11 марта официальные переговоры с Путиным в Москве. Беларусский диктатор рассказал своему визави, что якобы украинская армия планировала нападение на Беларусь, поэтому он благодарен за то, что Россия начала вторжение и предотвратила якобы "кровавую бойню". Путин же пообещал рассказать о "положительных подвижках" в переговорах российской делегации с Украиной. После визита Лукашенко в Москву его пресс-секретарь анонсировала поставки Россией современной военной техники в Беларусь.
  • Украинская разведка и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщали неоднократно, что Беларусь готовится присоединиться к российским оккупационным войскам в войне против Украины. В то же время, якобы белорусское военное руководство провело анонимный опрос среди военнослужащих, и большинство из них высказали полнейшее нежелание воевать с Украиной.

Темы: БеларусьармиявойнаРосcия
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