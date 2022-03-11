Журналисты заметили колонну военной техники в Беларуси в направлении Бреста

Журналисты-расследователи заметили в Беларуси движение колонны около 20 единиц военной техники в направлении города Брест на границе с Польшей и Украиной.

Источник: Motolko Help

Детали: Около 21:30 (по киевскому времени) колонну заметили возле поселка Городея, расположенного между Минском и Барановичами.

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Ранее возле городка Самохваловичи под Минском расследователи заметили в составе колонны ЗРК "Оса", бензовозы и военные грузовики.

Как утверждают очевидцы, на технике была маркировка красного квадрата, используемая вооруженными силами Беларуси.

A convoy of military equipment was seen near Samakhvalavichy, moving along the M1 highway towards Brest.

The column includes “Osa” surface-to-air missile systems, a fuel truck and Ural trucks.

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Техника движется по автодороге М1, которая заканчивается в городе Брест, расположенном на границе с Польшей и Украиной.

Село Городея, возле которого заметили колонну техники Фото: google maps

Напомним: Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.

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