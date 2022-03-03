Защитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Здесь и далее фото с Facebook 93-й ОМБр Холодный Яр

Военные 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожили колонну вражеской техники в с. Московский Бобрик в Сумской области.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook

Дословно 93-й ОМБр Холодный Яр: "Вчера (2 марта – ред.) сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике на Сумщине. На фото – колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты заставляли восстанавливать местных жителей".

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Детали: Защитники отметили, что захватчики не доехали 20 км.