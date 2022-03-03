Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США отреагировали на ограничения в РФ доступа к независимым СМИ

Четверг, 3 марта 2022, 11:17

В Госдепартаменте США заявили, что занимается полным наступлением на свободу СМИ и правду, комментируя решение РФ об ограничении доступа к каналу "Дождь" и радио "Эхо Москвы".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении спикера Госдепартамента.

"Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. Дома Кремль занимается полным наступлением на свободу СМИ и правду, а усилия Москвы ввести в заблуждение и подавить правду о жестоком вторжении усиливаются", - говорится в заявлении.

1 марта генпрокуратура России обязала Роскомнадзор ограничить доступ к независимым медиа "Радио "Эхо Москвы" и "Дождь ТВ", заблокировав их веб-сайты и возможность вещания. Издание безосновательно обвиняли в "призывах к экстремистской деятельности и насилию" и распространении "заведомо" ложной информации о действиях российских военных в Украине".

Российское правительство также тормозит платформы Twitter, Facebook и Instagram. Эти частичные блокировки еще больше ограничивают, где и как российские граждане могут увидеть и поделиться доказательствами правды российского вторжения в Украину. Роскомнадзор пригрозил заблокировать другие онлайн-платформы и Голос Америки, если они не выполнят запросы на удаление сообщений о вторжении России.

В эту пятницу российский парламент соберется на специальной сессии, чтобы рассмотреть законопроект, согласно которому "неофициальное" сообщение о вторжении России в Украину будет караться до 15 лет лишения свободы.

"Народ России не выбирал эту войну. Это сделал Путин. Они имеют право знать о смерти, страданиях и разрушениях, которые их власть наносит народу Украины. Народ России также вправе знать о человеческом ущербе этой бессмысленной войны для собственных солдат. Мы призываем Путина и его правительство выполняло международные обязательства и обязательства России, немедленно прекратить это кровопролитие, вывести свои войска с территории Украины и уважать права человека и основные свободы собственных граждан" - заявили в Госдепе.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоРяд военных РФ решили остаться в Украине: в России на них приходят похоронки

инфографикаУкраинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен

фото, видеоВ Скадовск вошли военные РФ, из горсовета вынесли компьютеры

Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым

Россия уже говорит, что не хотела свергнуть власть в Украине

Все новости...
Последние новости
19:07
Главный дипломат ЕС поговорил с директором МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС
18:58
На Львовщине и Ивано-Франковщине возобновляют обучение
18:53
"Инфа от тещи кума брата": какие сообщения в соцсетях вредны во время войны
18:51
Victoria’s Secret закрывает магазины и приостанавливает работу сайта в РФ
18:49
фотоСтолп путинского режима Березкин с активами в Куршевеле до сих пор вне санкций
18:32
"Ушли все": из-за снарядов оккупантов мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак
18:30
Крупный бизнес и члены Совета Федерации: в ЕС показали список 160 россиян, на которых расширили санкции
18:27
ВИДЕОИз Изюма эвакуировали 250 жителей, несмотря на сильные обстрелы оккупантов - мэрия
18:18
Сенат Польши единогласно призвал ЕС поддержать скорейшее вступление Украины
18:11
фото, дополненоЭвакуированные из Бучи, Ворзеля и Ирпеня прибывают в Киев
Все новости...