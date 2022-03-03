США отреагировали на ограничения в РФ доступа к независимым СМИ

В Госдепартаменте США заявили, что занимается полным наступлением на свободу СМИ и правду, комментируя решение РФ об ограничении доступа к каналу "Дождь" и радио "Эхо Москвы".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении спикера Госдепартамента.

"Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. Дома Кремль занимается полным наступлением на свободу СМИ и правду, а усилия Москвы ввести в заблуждение и подавить правду о жестоком вторжении усиливаются", - говорится в заявлении.

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1 марта генпрокуратура России обязала Роскомнадзор ограничить доступ к независимым медиа "Радио "Эхо Москвы" и "Дождь ТВ", заблокировав их веб-сайты и возможность вещания. Издание безосновательно обвиняли в "призывах к экстремистской деятельности и насилию" и распространении "заведомо" ложной информации о действиях российских военных в Украине".

Российское правительство также тормозит платформы Twitter, Facebook и Instagram. Эти частичные блокировки еще больше ограничивают, где и как российские граждане могут увидеть и поделиться доказательствами правды российского вторжения в Украину. Роскомнадзор пригрозил заблокировать другие онлайн-платформы и Голос Америки, если они не выполнят запросы на удаление сообщений о вторжении России.

В эту пятницу российский парламент соберется на специальной сессии, чтобы рассмотреть законопроект, согласно которому "неофициальное" сообщение о вторжении России в Украину будет караться до 15 лет лишения свободы.

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"Народ России не выбирал эту войну. Это сделал Путин. Они имеют право знать о смерти, страданиях и разрушениях, которые их власть наносит народу Украины. Народ России также вправе знать о человеческом ущербе этой бессмысленной войны для собственных солдат. Мы призываем Путина и его правительство выполняло международные обязательства и обязательства России, немедленно прекратить это кровопролитие, вывести свои войска с территории Украины и уважать права человека и основные свободы собственных граждан" - заявили в Госдепе.