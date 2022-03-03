По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области

По состоянию на утро 3 марта по всей Киевской области идет борьба с диверсионными группами врага, но ситуация контролируемая.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Самые опасные направления в Киевской области: Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель и север Вышгородского района.

Российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами. Мы делаем все необходимое, чтобы контролировать сложную ситуацию в области".

Детали: Кулеба также рассказал о ситуации в районах:

Бучанский район: оккупанты продолжают обстрел Ирпеня и Гостомеля. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилого сектора и инфраструктуры. Оттуда эвакуировали около 200 человек. Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Украинские военные дают отпор.

Бориспольский район: продолжается борьба с диверсантами захватчика, но ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Укрепляются границы района.

Фастовский район: инфраструктура цела, разрушений нет, идет борьба с диверсантами. В связи с возможным наступлением оккупантов готовится возможная эвакуация некоторых сел Боярской общины.

Белоцерковский район: продолжается борьба с диверсантами захватчика.

Вышгородский район: север района оккупирован врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Решается вопрос доставки гуманитарки в оккупированные общества.

Броварской район: зафиксировано передвижение вражеской техники на севере Барышевской и на юго-востоке Калитянской общин. В поселке Русанов Великодымерской общины отсутствуют электроснабжение и газоснабжение. Также есть разрушение около 20 частных жилых домов. Планируется эвакуация.

Обуховский район: продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.