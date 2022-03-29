В украинской делегации рассказали, как Эрдоган спас переговоры с РФ
Представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый заявил, что переговоры были разблокированы благодаря президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Источник: Чалый интервью украинским телеканалам
Прямая речь: "Нам нужно выразить большое почтение президенту Эрдогану. Потому что в субботу были очень сложные переговоры, они были в полном тупике. И я ожидал, что следующая неделя ни к чему не приведет".
"Благодаря тому, что президент Эрдоган провел переговоры в треугольнике Украина-РФ, мы в воскресенье получили эту возможность собраться сегодня в Стамбуле и получили все же определенные договоренности на уровне глав делегаций, которые нам, профессионалам, ведущим переговоры на более техническом уровне, дают возможность дальше продолжить переговоры".
Детали: Чалый подчеркнул, что во вторник делегации сделали "только первый шаг на очень сложном пути". Он добавил, что впереди у переговорщиков "очень много трудных тем".
"Но у нас есть определенные ориентиры, которые нам позволят: а) технически выйти на некоторые договоренности и б) открыть возможность встречи на высшем государственном уровне, чтобы решить окончательные спорные вопросы высшего качества. Это позволяет после этого переходить к многоформатному измерению наших переговоров", - сказал он.
Чалый пояснил, что позже к формату переговоров Украины и РФ должны присоединиться другие страны, которые будут выступать гарантами безопасности нашей страны, чтобы принять участие в разработке окончательного текста соглашения.
Что предшествовало: 29 марта украинская сторона в Стамбуле вышла с предложением договора о гарантиях безопасности для Украины. Среди гарантов договора Киев видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).
Украинская делегация предлагает России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.
Украинская делегация предлагает, чтобы судьба оккупированных территорий востока Украины решалась во время прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
Подписание международного договора о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, возможно только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.
Предыстория:
- Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля, 3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.
- 10 марта в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они обсудили вопросы гуманитарного коридора в Мариуполь и из города и общее 24-часовое прекращение огня, но не добились прогресса.
- 27 марта делегации договорились провести следующий живой раунд переговоров в Турции 29-30 марта, а президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились, что новая встреча украинской и российской делегаций состоится в Стамбуле.