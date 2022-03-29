В украинской делегации рассказали, как Эрдоган спас переговоры с РФ

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый заявил, что переговоры были разблокированы благодаря президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Источник: Чалый интервью украинским телеканалам

Прямая речь: "Нам нужно выразить большое почтение президенту Эрдогану. Потому что в субботу были очень сложные переговоры, они были в полном тупике. И я ожидал, что следующая неделя ни к чему не приведет".

"Благодаря тому, что президент Эрдоган провел переговоры в треугольнике Украина-РФ, мы в воскресенье получили эту возможность собраться сегодня в Стамбуле и получили все же определенные договоренности на уровне глав делегаций, которые нам, профессионалам, ведущим переговоры на более техническом уровне, дают возможность дальше продолжить переговоры".

Детали: Чалый подчеркнул, что во вторник делегации сделали "только первый шаг на очень сложном пути". Он добавил, что впереди у переговорщиков "очень много трудных тем".

"Но у нас есть определенные ориентиры, которые нам позволят: а) технически выйти на некоторые договоренности и б) открыть возможность встречи на высшем государственном уровне, чтобы решить окончательные спорные вопросы высшего качества. Это позволяет после этого переходить к многоформатному измерению наших переговоров", - сказал он.

Чалый пояснил, что позже к формату переговоров Украины и РФ должны присоединиться другие страны, которые будут выступать гарантами безопасности нашей страны, чтобы принять участие в разработке окончательного текста соглашения.

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Что предшествовало: 29 марта украинская сторона в Стамбуле вышла с предложением договора о гарантиях безопасности для Украины. Среди гарантов договора Киев видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

Украинская делегация предлагает России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Украинская делегация предлагает, чтобы судьба оккупированных территорий востока Украины решалась во время прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Подписание международного договора о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, возможно только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

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