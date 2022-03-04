Блинкен обсудил с Кулебой дополнительные потребности безопасности Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой гуманитарные, экономические нужды, а также нужды безопасности Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепа.

Как отмечается, в ходе разговора Блинкен и Кулеба обсудили значительную решимость и действия, предпринятые государствами по всему миру для поддержки правительства Украины и украинского народа в условиях войны Путина против Украины.

"Они также обсудили потребности в дополнительной безопасности, экономической и гуманитарной поддержке" - говорится в сообщении.

Госсекретарь также выразил соболезнования от имени Соединенных Штатов погибшим в результате российской агрессии на суше, море и в воздухе, и четко дало понять, что российское правительство и его участники будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции.