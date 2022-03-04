Киев: Ночь прошла спокойно, работает химиотерапия и пункты инсулина

Киев во время войны. Фото Натальи Кравчук

Ночь в Киеве прошла под звуки сирен, но относительно спокойно, 4 марта в городе заработала химиотерапия и пункты выдачи инсулина.

Источник: сайт Киевской военной администрации

Прямая речь первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника: "Ночь прошла спокойно, но под звуки сирен. Поэтому просьба не покидать дома, чтобы можно было вовремя спуститься в бомбоубежища. Комендантский час завершился. Магазины открываются. У них есть все товары первой необходимости".

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Детали: Также, по словам чиновника, будут работать аптеки и больницы.

В городе заработала химиотерапия для нуждающихся в ней и пункты выдачи инсулина.

Для получения этих услуг, нужно обращаться по телефонам горячих линий.

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В столице функционируют два моста – Дарницкий и Северный.

Водителей просят пропускать машины скорой помощи и авто с гуманитарной помощью.

Поворозник также напомнил, что в городе работает гуманитарный штаб, и там нужна помощь волонтеров.