Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сдержанный оптимизм: Арестович рассказал о ситуации в горячих точках

Евгений Руденко, Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 13:47

Российские войска продвинулись в Энергодаре Запорожской области и возле города Вознесенск в Николаевской области, но в целом украинская армия контролирует ситуацию.

Источник: советник главы ОП Алексей Арестович в телеэфире

Прямая речь: "Ситуация остается контролируемой. Противник вчера (3 марта) после пополнения резервов и тыловых запасов начал двигаться по отдельным направлениям.

Наибольшего успеха он добился в городе Энергодар, частично установил контроль над Запорожской АЭС.

Ему удалось продвинуться около города Вознесенск – это примерно направление от Николаева на Кривой Рог. Наши войска его там остановили, сейчас идет бой. Попытки противника продвинуться прямо в сторону Николаева были отражены".

Детали: Одна из горячих точек – северо-запад от города Киев, там сейчас идут бои. По словам Арестовича, наземные части, авиация и артиллерия останавливают противника.

Города Харьков, Ахтырка подвергаются сокрушительным ударом, но оборона держится.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В Ахтырке была попытка разрушить авиацией ТЭС.

"Но противник там несет огромные потери и перебрасывает дополнительные резервы, которые они могли бы использовать на более опасных направлениях. Например, в Киевской области. Героическая оборона Ахтырки и Харькова заставила врага остановиться в направлении развития главного удара", – заявил Арестович. 

Город Чернигов выдержал мощный авиационный удар, но держится. Враг в этом направлении не продвигается.

Мариуполь частично находится в осаде, но ситуация контролируемая. Находящиеся в городе военные отражают попытки врага окружить город окончательно.

Гуманитарная ситуация там напряженная – и это предмет переговоров с представителями РФ и Беларуси, а также стран-партнеров и международных организаций.

Для Одессы непосредственной опасности нет. Руководство, военные контролируют ситуацию. "Многие попытки кораблей противника вести огонь подавляет наша артиллерия", – сказал Арестович.

"Вчера мы нанесли несколько мощных ударов по противнику, которые остановили его передвижение по другим направлениям. Думаю, мы можем испытывать сдержанный оптимизм по поводу перспектив дальнейшего наступления врага", – заявил он.

Темы: войнаКиевНиколаевМариуполь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Reuters: Facebook разрешит желать смерти Путину

Украинская армия разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов

Кадыров жалуется на бандеровцев: сообщают родственникам солдат об их смерти в Украине

ВИДЕОВ Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр

Путин не против прямых переговоров с Зеленским – глава МИД Турции  

Зеленский о ядерных угрозах Путина: Думаю, это – блеф

Все новости...
война
Оккупанты не пускают фуры с гуманитарной помощью в Херсон – мэр
"Убийцы на…й пошли вон": в Мелитополе четвертый день подряд – акции протеста
Путин отказался от прямого разговора с Зеленским
Последние новости
02:17
График эвакуационных поездов на 11 марта
01:54
2% мало - в Британии предлагается увеличить оборонные расходы в НАТО
01:47
Оккупанты авиаударом повредили исследовательскую ядерную установку в Харькове
01:37
Reuters: Facebook разрешит желать смерти Путину
01:17
Украинская армия разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов
01:15
Беларусь разрешила перевозить своей железной дорогой снаряды российских "Смерчей" и "Градов"
01:12
Данилов говорит, что большинство украинских олигархов – в стране
01:03
видеоРФ созывает Совбез ООН из-за "биолаборатории США в Украине"
00:47
Враг был остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова – Минобороны
00:44
Крупнейший банк США JPMorgan выходит из России
Все новости...