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Сдержанный оптимизм: Арестович рассказал о ситуации в горячих точках

Евгений Руденко, Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 12:47

Российские войска продвинулись в Энергодаре Запорожской области и возле города Вознесенск в Николаевской области, но в целом украинская армия контролирует ситуацию.

Источник: советник главы ОП Алексей Арестович в телеэфире

Прямая речь: "Ситуация остается контролируемой. Противник вчера (3 марта) после пополнения резервов и тыловых запасов начал двигаться по отдельным направлениям.

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Наибольшего успеха он добился в городе Энергодар, частично установил контроль над Запорожской АЭС.

Ему удалось продвинуться около города Вознесенск – это примерно направление от Николаева на Кривой Рог. Наши войска его там остановили, сейчас идет бой. Попытки противника продвинуться прямо в сторону Николаева были отражены".

Детали: Одна из горячих точек – северо-запад от города Киев, там сейчас идут бои. По словам Арестовича, наземные части, авиация и артиллерия останавливают противника.

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Города Харьков, Ахтырка подвергаются сокрушительным ударом, но оборона держится.

В Ахтырке была попытка разрушить авиацией ТЭС.

"Но противник там несет огромные потери и перебрасывает дополнительные резервы, которые они могли бы использовать на более опасных направлениях. Например, в Киевской области. Героическая оборона Ахтырки и Харькова заставила врага остановиться в направлении развития главного удара", – заявил Арестович. 

Город Чернигов выдержал мощный авиационный удар, но держится. Враг в этом направлении не продвигается.

Мариуполь частично находится в осаде, но ситуация контролируемая. Находящиеся в городе военные отражают попытки врага окружить город окончательно.

Гуманитарная ситуация там напряженная – и это предмет переговоров с представителями РФ и Беларуси, а также стран-партнеров и международных организаций.

Для Одессы непосредственной опасности нет. Руководство, военные контролируют ситуацию. "Многие попытки кораблей противника вести огонь подавляет наша артиллерия", – сказал Арестович.

"Вчера мы нанесли несколько мощных ударов по противнику, которые остановили его передвижение по другим направлениям. Думаю, мы можем испытывать сдержанный оптимизм по поводу перспектив дальнейшего наступления врага", – заявил он.

Темы: войнаКиевНиколаевМариуполь
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