Оккупанты открыли огонь из "Градов" по Мангушу Донецкой области: есть жертвы

Поселок городского типа Мангуш Донецкой области попал под обстрел российских "Градов".

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook

Дословно: "Поселок Мангуш попал под обстрел российских "Градов". Пострадали улица Мира, Дом культуры, здание налоговой и Пантеон славы.

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Есть жертвы среди гражданских, их количество уточняется".

Детали: Глава ОВА отмечает, что спасательные и восстановительные работы пока не начинали, потому что обстрелы продолжаются.