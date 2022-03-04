Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина предполагает, что у РФ нет контроля над кадыровцами, которые захватывают АЭС

Мазуренко Алена Пятница, 4 марта 2022, 16:08
ФОТО С FACEBOOK АРАХАМИИ

Глава фракции "Слуга народа" и один из участников переговоров между Украиной и Россией Давид Арахамия считает, что РФ не имеет большого контроля над кадыровцами, захватившими атомные объекты в Украине.

Источник: брифинг Арахамии и Подоляка

Прямая речь: "Есть несколько пластов этого вопроса: война, юридические, следственные вопросы. Даже если предположить, что будет мирная договоренность, это не значит, что какое-то количество лиц, виновных в этом не будет нести ответственности.

Сейчас на атомных объектах управляют так называемые кадыровцы, чеченские боевики. Они убили нескольких человек, учившихся и работавших десятки лет, контролирующих ядерную безопасность.

Мы, когда началась атака на эти объекты, доводили до всего международного мира, что мы не можем... И даже Россия, мы считаем, не может гарантировать, что сейчас в уме у этих чеченских боевиков.

Они могут шантажировать потом и Россию и говорить: "давайте независимость Чечне".

Фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Детали: По словам Арахамии, на переговорах с РФ Украина предлагала создать бесполетную и бесконфликтную зону вокруг ядерных объектов в радиусе 30 километров.

Однако, по его словам, российская сторона не согласилась.

Темы: РосcияУкраинавойнаКадыров
powered by lun.ua
Главное сегодня

Reuters: Facebook разрешит желать смерти Путину

Украинская армия разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов

Кадыров жалуется на бандеровцев: сообщают родственникам солдат об их смерти в Украине

ВИДЕОВ Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр

Путин не против прямых переговоров с Зеленским – глава МИД Турции  

Зеленский о ядерных угрозах Путина: Думаю, это – блеф

Все новости...
Росcия
СБУ задержала предателя, корректировавшего огонь войск РФ по аэропорту Луцка
Мариуполь уничтожают, умоляю о помощи и коридоре для эвакуации – мэр
Из-за обстрелов российских оккупантов под Киевом погибли 5 человек, из них 3 детей
Последние новости
04:39
Нацгвардиец с расстояния более 1000 метров обезвредил вражеского спайпера
04:19
США объяснили, почему не будут отправлять батареи Patriot в Украину
03:54
Пентагон: Россияне выпустили по Украине 775 разных ракет
03:45
Под обстрелы оккупантов попали 5 дипучреждений в Украине
02:56
ЮНИСЕФ: Число детей-беженцев из Украины превысило миллион
02:25
МВФ больше не считает дефолт в России маловероятным
02:17
График эвакуационных поездов на 11 марта
01:54
2% мало - в Британии предлагается увеличить оборонные расходы в НАТО
01:47
Оккупанты авиаударом повредили исследовательскую ядерную установку в Харькове
01:37
Reuters: Facebook разрешит желать смерти Путину
Все новости...