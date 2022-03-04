Украина предполагает, что у РФ нет контроля над кадыровцами, которые захватывают АЭС

Глава фракции "Слуга народа" и один из участников переговоров между Украиной и Россией Давид Арахамия считает, что РФ не имеет большого контроля над кадыровцами, захватившими атомные объекты в Украине.

Источник: брифинг Арахамии и Подоляка

Прямая речь: "Есть несколько пластов этого вопроса: война, юридические, следственные вопросы. Даже если предположить, что будет мирная договоренность, это не значит, что какое-то количество лиц, виновных в этом не будет нести ответственности.

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Сейчас на атомных объектах управляют так называемые кадыровцы, чеченские боевики. Они убили нескольких человек, учившихся и работавших десятки лет, контролирующих ядерную безопасность.

Мы, когда началась атака на эти объекты, доводили до всего международного мира, что мы не можем... И даже Россия, мы считаем, не может гарантировать, что сейчас в уме у этих чеченских боевиков.

Они могут шантажировать потом и Россию и говорить: "давайте независимость Чечне".

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Фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты".

Детали: По словам Арахамии, на переговорах с РФ Украина предлагала создать бесполетную и бесконфликтную зону вокруг ядерных объектов в радиусе 30 километров.

Однако, по его словам, российская сторона не согласилась.