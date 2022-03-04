Ситуация на западной границе Украины в пятницу

На западной границе с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 18:00 были очереди из авто и пешеходов в некоторых пунктах пропуска.

Источник: ГПСУ

Детали: В Республику Польша очереди есть на следующих пунктах пропуска: "Рава-Русская" – 200 л/а, 500 пешеходов, "Грушев" – 250 л/а, 600 пешеходов, "Смольница" – 50 л/а, "Краковец" – 140 л/а, 1800 пешеходов, "Шегини" – 350 л/а, 420 пешеходов. На других пунктах – без очередей.

Словацкая Республика: "Малый Березный" – 45 л/а, "Ужгород" – 150 л/а, 300 пешеходов, "Малые Селменцы" – 50 пешеходов.

Венгрия: "Тиса" – 40 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется), "Косино" – 70 л/а, 80 пешеходов, "Лужанка" – 40 л/а, 10 пешеходов, "Вилок" – 20 л/а.

Румыния: "Солотвино" – 1150 л/а, 350 пешеходов, "Порубное" – 400 л/а, 130 пешеходов.

Республика Молдова: "Мамалыга" – 30 л/а, на других пунктах – без очередей.