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В Кривом Роге пожар на шахте, две сотни домов без света

Суббота, 5 марта 2022, 00:04

На шахте "Терновская" в Кривом Роге загорелся трансформатор, там пожар.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в FB

Дословно: "Возгорание масляного трансформатора на шахте "Терновской" КЖРК (Криворожский железорудный комбинат – ред.). Напряжение 1500В. Сгорело два трансформатора...

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Перегоняем резервный трансформатор на 100 кВт".

Детали: Отмечается, что к подстанции подключены Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллейбусов, 8-я горбольница.

Угрозы жителям нет, в больнице нет угрозы пациентам - на аппаратах никто не находится.

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