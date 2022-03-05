В Кривом Роге пожар на шахте, две сотни домов без света

На шахте "Терновская" в Кривом Роге загорелся трансформатор, там пожар.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в FB

Дословно: "Возгорание масляного трансформатора на шахте "Терновской" КЖРК (Криворожский железорудный комбинат – ред.). Напряжение 1500В. Сгорело два трансформатора...

Перегоняем резервный трансформатор на 100 кВт".

Детали: Отмечается, что к подстанции подключены Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллейбусов, 8-я горбольница.

Угрозы жителям нет, в больнице нет угрозы пациентам - на аппаратах никто не находится.