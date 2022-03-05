Враг подготовил новый фейк о якобы секретной тюрьме СБУ и ЦРУ

Служба безопасности предупреждает об очередном фейке оккупантов, которые решили подготовить сюжет о якобы секретной тюрьме СБУ и ЦРУ на территории Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Ожидаем вбросы о деятельности "секретной тюрьмы СБУ/ЦРУ" на украинской территории. Якобы ее заключенные, попавшие в плен ВСУ, передадут видео из тюрьмы.

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А вот на роль "заключенных" для этой постановки возьмут боевиков ОРДЛО и бывших военных дезертиров или преступников".

Детали: Кроме того, оккупанты в соцсетях создают множество фейковых страниц украинских органов власти.

На этих страницах враги публикуют видео, где якобы украинские чиновники или военные под угрозой физического насилия призывают сотрудничать с оккупантами или рассказывают о капитуляции Киева.

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Оккупанты также ретранслируют РосТВ через захваченное телекоммуникационное оборудование в Херсоне и Мелитополе.

В СБУ советуют не включать и не слушать эту пропаганду, потому что – "вредно для здоровья".