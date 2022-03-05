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Зеленский: Транш Еврокомиссии обеспечит достойные условия пребывания беженцев в ЕС

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 22:55
Зеленский: Транш Еврокомиссии обеспечит достойные условия пребывания беженцев в ЕС
Волонтеры встречают украинских беженцев в Мюнхене, Германия, picture alliance via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что выделение Еврокомиссией первого транша помощи в 500 млн. евро позволит обеспечить достойные условия пребывания украинских беженцев в странах ЕС.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Благодарен Урсуле фон дер Ляен за принятие важного решения о правовом статусе украинцев, находящих убежище в Евросоюзе в результате российской агрессии.

Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания".

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Что предшествовало: Евросоюз выделяет первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн. евро.

Кроме того, украинские беженцы могут получить вид на жительство на территории стран блока сроком на минимум год.

Темы: ЗеленскийЕСбеженцыденьги
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