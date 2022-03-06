Враг на Киевщине ведет огонь по гражданским и препятствует эвакуации – глава области
В Киевской области ночью велись бои с оккупантами, враг продолжает вести огонь по жилым домам, препятствует эвакуации населения и пытается накапливать технику.
Источник: глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в Telegram
Прямая речь Кулебы: "Бучанский район. Макаров, Ирпень, Гостомель ночью велись бои. Враг расположил технику вдоль Немешаевской общины, Михайловки-Рубежовки, Бучи.
Ведется огонь по жилым домам, гражданскому населению. Захватчик препятствует эвакуации. Сейчас в районе готовятся к эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. Требуется режим тишины".
Детали: В Бориспольском районе коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Укрепляются границы района.
В Фастовском районе все объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, ситуация стабильная, контролируемая.
Магазины аптеки работают в обычном режиме с учетом ограничений комендантского времени, есть проблема недостаточного количества продуктов.
На АЗС отсутствует топливо. Объекты критической инфраструктуры находятся под охраной. Обстрелов за ночь не было.
В Белоцерковском районе почти всю ночь раздавались сигналы тревоги, идет противодействие диверсантам. Перебои с подачей электроэнергии, воды, газа не зафиксированы, коммунальные службы работают в усиленном режиме.
В настоящее время активизировалось волонтерское движение для оказания помощи военным и населению.
Север Вышгородского района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Здесь идет постоянная перегруппировка сил захватчика.
В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам. Людям, которые самостоятельно выходят из оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.
В Броварском районе зафиксировано передвижение вражеской техники на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин.
В с. Русанов, Великодымерской общины разрушены частные жилые дома. Удалось возобновить газоснабжение. Электро-, водоснабжение, отопление и связь пока отсутствуют.
Этой ночью вражеские войска обстреляли села Заворичи и Семиполки. В настоящее время оккупанты находятся на территории Великодымерской общины.
В целях обеспечения населения Броварского района продуктами питания проводится организация оказания гуманитарной помощи. Также ожидается прибытие медицинских препаратов и средств.
В Обуховском районе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.
Сейчас наиболее опасные направления в области:
- Житомирская трасса,
- Буча-Ирпень-Гостомель,
- Макаров,
- север Вышгородского района.
Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Звучат постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
В то же время в области работает колл-центр для оказания помощи жителям. Его номер +380(44)3630734.