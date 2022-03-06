Данилов: Мы сделали самый трудный шаг к Победе, впереди много работы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины.

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Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем.

Но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными".

Детали: Стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения.

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Основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления.

Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для оцепления Днепра.

В то же время, со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Самолето-вертолетопад 5 марта тому подтверждение, отмечает Данилов.

Прямая речь: Мы сделали наиболее трудный шаг к Победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель!

Похоронки российским матерям и тонны обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на век вперед.

Слава Україні! Смерть ворогам!".