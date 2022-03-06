Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры

Украина обратилась в Совет безопасности ООН с просьбой создания миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телеканала "Украина 24".

"Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совбез ООН по внедрению миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор это блокировать", - цитирует Сибигу агентство "Интерфакс-Украина".

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Он также добавил, что сегодня президент Украины подписал указ о создании специальной юридической группы, которая будет обеспечивать иски Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям РФ и квалификации их как геноцида украинского народа.

По словам Сибиги, эта группа уже сформирована.

Как известно, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет блокирующий голос там.

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Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в выступлении на заседании Совбеза ООН почти сразу после начала нового наступления России поднял вопрос о том, насколько легально РФ стала членом Совбеза ООН вместо СССР.

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