В более чем 10 городах объявлена воздушная тревога
Воскресенье, 6 марта 2022, 20:05
Воздушная тревога была объявлена сразу в более чем десяти украинских городах в воскресенье вечером.
Источник: UkraineNow в Telegram.
В частности, в укрытия рекомендовали отправиться жителям Киева, Харькова, Чернигова, Вознесенска, Белой Церкви, Умани, Староконстантиновки, Василькова, Коростеня, Светловодска, Винницы, Каменец-Подольского, Лубнов, Смелы.
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Также воздушную тревогу объявили в Ровенской, Волынской и Сумской областях.