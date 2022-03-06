В более чем 10 городах объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена сразу в более чем десяти украинских городах в воскресенье вечером.

Источник: UkraineNow в Telegram.

В частности, в укрытия рекомендовали отправиться жителям Киева, Харькова, Чернигова, Вознесенска, Белой Церкви, Умани, Староконстантиновки, Василькова, Коростеня, Светловодска, Винницы, Каменец-Подольского, Лубнов, Смелы.

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Также воздушную тревогу объявили в Ровенской, Волынской и Сумской областях.