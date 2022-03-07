Минздрав опровергает российские фейки о "военно-биологических программах"

Министерство здравоохранения опровергает распространенную в российских пропагандистских СМИ информацию о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой за средства Минобороны США".

Источник: Минздрав

Детали: В частности, опровергается дезинформация об "уничтожении особо опасных патогенов" в Полтавском и Харьковском центрах контроля и профилактики заболеваний (ЦКПХ).

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Дословно: "В очередной раз подчеркиваем, что на территории Украины нет "американских лабораторий". Все существующие в Украине лабораторные способности выполняют единую общую цель - индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающих под регуляцию международных медико-санитарных правил.

Также Министерство здравоохранения Украины обращает внимание, что в обнародованных документах нет ни одного особо-опасного штамма, о которых так активно рассказывают СМИ агрессора".

Почему это важно: Чтобы оправдать вероломное нападение на Украину, развернутое президентом РФ В.Путиным, российская пропаганда использует фейки то о "разработке в Украине ядерного оружия", то о "управляемых Западом лабораториях по разработке биологического оружия", не имеющие под собой никакого обаснования.