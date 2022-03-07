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Россия взяла в заложники более 2 тысяч иностранных студентов – Верещук

Алена МазуренкоПонедельник, 7 марта 2022, 17:13
Россия взяла в заложники более 2 тысяч иностранных студентов – Верещук
фото: Суспільне

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Россия фактически взяла в заложники 2046 иностранных студентов и блокирует их эвакуацию.

Источник: Facebook-страница Верещук

Дословно: "Взятие в заложники иностранных студентов. Именно этим занимаются россияне в Украине, блокируя их эвакуацию.

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Индия – 659 студентов, Китай – 160, Турция – 144, Нигерия – 400 студентов. Среди студентов граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, включая ЮАР, Казахстан, Сингапур и Саудовскую Аравию.

В общей сложности 2046 иностранных студентов из 27 стран мира. Они все сейчас застряли в Сумах, Чернигове, Мариуполе, Херсоне именно из-за российских обстрелов".

Детали: Верещук отмечает, что игнорируя обращение руководителей этих стран о гуманитарных коридорах студентам, россияне "наслаждаются унижением целых стран".

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Даже таких как: Китай, Индия, Турция.

Министр добавила, что если 8 марта удастся открыть гуманитарный коридор из Сум на Полтаву, то через этот коридор вытащат и иностранных студентов.

Предыстория:

  • 6 марта российские оккупанты начали обстрелы и сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя. Он была запланирована на 12 часов дня.
  • В организации "Врачи без границ" сказали, что ситуация в осажденном городе катастрофическая.
  • 5 марта российские захватчики также сорвали запланированную эвакуацию населения из Мариуполя и Волновахи.
  • В ходе второго раунда переговоров между украинской и российскими делегациями в Беларуси 3 марта стороны договорились о совместной организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов в "горячих точках" ведения боевых действий.
  • Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что украинские власти прилагают все усилия для эвакуации иностранных студентов. По состоянию на 3 марта от ракетно-бомбовых ударов российских оккупантов погибли граждане Индии и Алжира, а также получил ранение гражданин Китая.

Темы: РосcияоккупациявойнаУкраина
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