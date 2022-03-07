Россия взяла в заложники более 2 тысяч иностранных студентов – Верещук
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Россия фактически взяла в заложники 2046 иностранных студентов и блокирует их эвакуацию.
Источник: Facebook-страница Верещук
Дословно: "Взятие в заложники иностранных студентов. Именно этим занимаются россияне в Украине, блокируя их эвакуацию.
Индия – 659 студентов, Китай – 160, Турция – 144, Нигерия – 400 студентов. Среди студентов граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, включая ЮАР, Казахстан, Сингапур и Саудовскую Аравию.
В общей сложности 2046 иностранных студентов из 27 стран мира. Они все сейчас застряли в Сумах, Чернигове, Мариуполе, Херсоне именно из-за российских обстрелов".
Детали: Верещук отмечает, что игнорируя обращение руководителей этих стран о гуманитарных коридорах студентам, россияне "наслаждаются унижением целых стран".
Даже таких как: Китай, Индия, Турция.
Министр добавила, что если 8 марта удастся открыть гуманитарный коридор из Сум на Полтаву, то через этот коридор вытащат и иностранных студентов.
Предыстория:
- 6 марта российские оккупанты начали обстрелы и сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя. Он была запланирована на 12 часов дня.
- В организации "Врачи без границ" сказали, что ситуация в осажденном городе катастрофическая.
- 5 марта российские захватчики также сорвали запланированную эвакуацию населения из Мариуполя и Волновахи.
- В ходе второго раунда переговоров между украинской и российскими делегациями в Беларуси 3 марта стороны договорились о совместной организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов в "горячих точках" ведения боевых действий.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что украинские власти прилагают все усилия для эвакуации иностранных студентов. По состоянию на 3 марта от ракетно-бомбовых ударов российских оккупантов погибли граждане Индии и Алжира, а также получил ранение гражданин Китая.