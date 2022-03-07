Херсону угрожает экологическая катастрофа из-за действий оккупантов – Денисенко

Россияне заблокировали работу Чернобаевской птицефабрики, на которой находятся 3 млн птиц, 6 марта оккупанты обстреляли рабочих, которые везли корм. В понедельник-вторник куры начнут умирать от голода.

Источник: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в прямом эфире

Детали: На птицефабрике нет света, а работников до сих пор не допускают к работе.

Реклама:

Прямая речь: "Вчера обстреляли рабочих, которые везли корма для птицефабрики. Дальше фабрика, к сожалению, не имеет возможности поддерживать жизнь птиц.

Очевидно, что сегодня-завтра начнется мор птиц. Это – 3 млн кур. Это глобальная экологическая проблема. Может произойти огромная экологическая катастрофа – фабрика находится в 10 км от Херсона".