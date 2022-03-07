Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсону угрожает экологическая катастрофа из-за действий оккупантов – Денисенко

Евгений Руденко, Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 18:14

Россияне заблокировали работу Чернобаевской птицефабрики, на которой находятся 3 млн птиц, 6 марта оккупанты обстреляли рабочих, которые везли корм. В понедельник-вторник куры начнут умирать от голода.

Источник: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в прямом эфире

Детали: На птицефабрике нет света, а работников до сих пор не допускают к работе.

Реклама:

Прямая речь: "Вчера обстреляли рабочих, которые везли корма для птицефабрики. Дальше фабрика, к сожалению, не имеет возможности поддерживать жизнь птиц.

Очевидно, что сегодня-завтра начнется мор птиц. Это – 3 млн кур. Это глобальная экологическая проблема. Может произойти огромная экологическая катастрофа – фабрика находится в 10 км от Херсона".

Темы: экологияХерсонХерсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
экология
С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности
Восстановление лесов: что мешает
Санитарные потери. Как лесничие жонглируют законодательством, чтобы уничтожить последние дикие леса Карпат
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: