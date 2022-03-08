Компания-владелец Pampers, Always и Fairy сокращает деятельность в России

Американская компания Procter & Gamble останавливает инвестиции и рекламную деятельность в РФ – оставит только продажу товаров базовой гигиены.

Источник: Procter & Gamble

Дословно: "Мы прекратили все новые капиталовложения в России и останавливаем всю медийную, рекламную деятельность. Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни".

Детали: Компании, в частности, принадлежат бренды Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard.

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Напомним: Большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции. В частности речь идет об IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple и т.д.