Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Компания-владелец Pampers, Always и Fairy сокращает деятельность в России

Вторник, 8 марта 2022, 01:46
ФОТО: GETTY

Американская компания Procter & Gamble останавливает инвестиции и рекламную деятельность в РФ – оставит только продажу товаров базовой гигиены.

Источник: Procter & Gamble

Дословно: "Мы прекратили все новые капиталовложения в России и останавливаем всю медийную, рекламную деятельность. Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни".

Детали: Компании, в частности, принадлежат бренды Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard.

Знать больше: Без "большой четверки", зато с долларом по 150: итоги экономического фронта 7 марта

Напомним: Большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции. В частности речь идет об IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple и т.д.

Темы: экономикаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоРоссия готовилась к войне десятки лет, а уже не знает, где искать помощь – Зеленский

Маск в Twitter вызвал Путина на поединок за Украину

В Кремле понятия не имеют, действительно ли Кадыров заехал в Украину

Оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которую накануне отремонтировало Укрэнерго

фото, видеоНад Киевом сбили ракету, ее обломки попали на дом, погиб человек

обновлено в 12:20Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия

Все новости...
экономика
Без "большой четверки" зато с долларом по 150: итоги экономического фронта 7 марта
Украинские международные резервы по итогам февраля снизились на 5,3%
Третья из "большой четверки": EY отказывается от своей "дочки" в РФ
Последние новости
15:49
Зеленский анонсировал новую налоговую модель и финансовые правила: уберут "все, что мешает"
15:43
видео 1 Тайфун, 4 БТРы, 2 "Рыси" и 17 спецназовцев – Азов отчитался об уничтожении врага
15:35
Чтобы захватить Киев, россиянам нужно привезти туда все войска – Жирнов
15:34
Министр транспорта Британии предлагает свой дом для приема украинских беженцев
15:29
В период войны инсулин для пациентов будут отпускать бесплатно
15:27
Моя Война: Минкульт запустил платформу, где украинцы могут рассказывать о войне иностранцам
15:22
Россияне завербовали уже более тысячи сирийских наемников – Генштаб
15:22
Кулеба рассказал о требованиях Украины к Западу по поводу новых санкций
15:08
В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети: как это сделать
15:04
видеоСБУ задержала "вора в законе", сбежавшего из колонии от обстрелов оккупанта
Все новости...