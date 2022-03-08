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ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением"

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 16:01

Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение" для описания действий России в Украине.

Об этом сообщило издание Irish Times, пишет "Европейская правда".

Издание ознакомилось с содержанием электронного письма от департамента по коммуникациям в адрес сотрудников ООН, разосланного в понедельник.

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Сотрудникам ООН рекомендуется называть войну "конфликтом" или "военным наступлением" - несмотря на то, что сотни мирных жителей были убиты, а два миллиона украинцев стали беженцами в результате российского вторжения.

Россия, государство-агрессор, называет войну "спецоперацией". РФ устроила охоту на своей территории за теми гражданами, которые называют боевые действия "войной".

Кроме того, сотрудникам ООН запретили использовать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.

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"[Используйте] "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты", - говорится в письме к сотрудникам

Согласно электронному письму, такая политика направлена ​​на избежание "репутационных рисков".

"Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники", - говорится в сообщении.

Издание отметило, что обратилось в ООН за комментарием, однако пока его не получило.

Как известно, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет блокирующий голос за рубежом.

Сразу после вторжения РФ представитель Украины в ООН Сергей Кислица поднял вопрос о том, насколько легально РФ стала членом Совбеза ООН вместо СССР.

Почему украинские дипломаты оспаривают полноправное членство России, смотрите в нашем видео, а также читайте в материале Сергея Сидоренко Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинениях Украины.

Темы: ЕвропаООНРосcиявойна
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