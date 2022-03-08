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В Красном Кресте говорят, что прилагают усилия к организации гуманитарных коридоров

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 20:20
Dmytro Smolyenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Президент Международного Красного Креста Петер Маурер уверяет, что прилагает все усилия для организации гуманитарных коридоров из и до Мариуполя.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Twitter по итогам разговора с Маурером

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с президентом Международного Красного Креста Петером Маурером. Он заверил: прилагает все возможные усилия для организации гуманитарных коридоров из/до Мариуполя".

Детали: Шмыгаль добавил, что правительство в среду ожидает конкретной поддержки Международного комитета Красного Креста.

"Жители Мариуполя и других городов Украины, окруженные врагом, нуждаются в пище, воде и медицинской помощи! Нам нужно вместе организовать эвакуацию мирного населения", – подчеркнул премьер.

Что предшествовало: 8 марта президент Владимир Зеленский пожаловался, что международный Красный Крест запрещает Украине использовать его эмблему на машинах для эвакуации населения из окруженных российскими захватчиками украинских городов.

Перед этим вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Международный Красный Крест, который должен помочь обеспечить гуманитарные коридоры, не выполняет своего главного назначения из-за страха перед РФ.

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Темы: Красный КрестМариупольвойнаШмыгаль
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