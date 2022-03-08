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В Красном Кресте говорят, что прилагают усилия к организации гуманитарных коридоров

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 19:20
В Красном Кресте говорят, что прилагают усилия к организации гуманитарных коридоров
Dmytro Smolyenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Президент Международного Красного Креста Петер Маурер уверяет, что прилагает все усилия для организации гуманитарных коридоров из и до Мариуполя.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Twitter по итогам разговора с Маурером

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с президентом Международного Красного Креста Петером Маурером. Он заверил: прилагает все возможные усилия для организации гуманитарных коридоров из/до Мариуполя".

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Детали: Шмыгаль добавил, что правительство в среду ожидает конкретной поддержки Международного комитета Красного Креста.

"Жители Мариуполя и других городов Украины, окруженные врагом, нуждаются в пище, воде и медицинской помощи! Нам нужно вместе организовать эвакуацию мирного населения", – подчеркнул премьер.

Что предшествовало: 8 марта президент Владимир Зеленский пожаловался, что международный Красный Крест запрещает Украине использовать его эмблему на машинах для эвакуации населения из окруженных российскими захватчиками украинских городов.

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Перед этим вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Международный Красный Крест, который должен помочь обеспечить гуманитарные коридоры, не выполняет своего главного назначения из-за страха перед РФ.

Темы: Красный КрестМариупольвойнаШмыгаль
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