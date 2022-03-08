Российские хакеры "разочаровали" США: оказалась меньшей угрозой

В последние недели Россия осуществила несколько кибератак в Украине, но уровень хакерства оказался меньше довоенных прогнозов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом во время слушаний в Палате представителей заявил . заявил директор Агентства национальной безопасности США Генерал Пол Накасоне.

По его словам, относительно низкая активность РФ в киберпространстве объясняется контрмерами Украины, "некоторыми проблемами, с которыми столкнулись россияне, а также работой, которую другие смогли предотвратить их действия", - сказал Накасоне, также возглавляющий США.

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Генерал Никасон уточняет - американские чиновники наблюдали и отслеживали "очень внимательно" три из четырех российских кибератак на Украине.

Сотрудники национальной безопасности США из многих ведомств оказали украинскому правительству помощь в области кибербезопасности, чтобы отслеживать угрозы и восстанавливаться после хакерских инцидентов.

Напомним, накануне российского вторжения произошел ряд кибератак на сайты украинских банков и государственных учреждений.

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Согласно заявлению Соединенных Штатов и Великобритании, за этими атаками стоят российские военные хакеры.