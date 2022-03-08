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В Минобороны просят не писать, какое оружие и технику передают Украине

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 22:32
Анна Маляр, фото с Facebook

В Минобороны призывают украинцев до победы в войне не распространять информацию об оружии и технике, которые другие страны передали или планируют передавать в Украину.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Дословно: "Уважаемые соотечественники, огромная просьба до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или передали.

Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии".

Детали: Она отметила, что авторы постов все равно не владеют достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно", и своими постами и репостами вредят государству.

"Вот просто возьмите себя в руки и не пишите. На эту тему, при необходимости, имеют право высказываться только официальные лица и органы власти", - подчеркнула Маляр.

Темы: Минобороныоружиевойна
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