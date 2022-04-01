Россияне потеряли уже 143 самолета и 625 танков на войне – Генштаб

Российские войска потеряли уже 625 танков, 143 самолета и 131 вертолет с начала войны в Украине.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04:

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личного состава – около 17700 человек,

танков ‒ 625 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,

артиллерийских систем – 316 ед,

РСЗО - 96 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники - 1220 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ/- 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85.

Специальная техника – 24.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.