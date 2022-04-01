Россияне потеряли уже 143 самолета и 625 танков на войне – Генштаб
Пятница, 1 апреля 2022, 12:06
Российские войска потеряли уже 625 танков, 143 самолета и 131 вертолет с начала войны в Украине.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04:
- личного состава – около 17700 человек,
- танков ‒ 625 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,
- артиллерийских систем – 316 ед,
- РСЗО - 96 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 143 ед,
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники - 1220 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ/- 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85.
- Специальная техника – 24.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.
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