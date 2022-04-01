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Россияне потеряли уже 143 самолета и 625 танков на войне – Генштаб

Роман ПетренкоПятница, 1 апреля 2022, 12:06

Российские войска потеряли уже 625 танков, 143 самолета и 131 вертолет с начала войны в Украине.

Источник: Генштаб                     

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04:

  • личного состава – около 17700 человек,
  • танков ‒ 625 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,
  • артиллерийских систем – 316 ед,
  • РСЗО - 96 ед,
  • средства ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 143 ед,
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники - 1220 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ/- 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85.
  • Специальная техника – 24.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силыРосcиявойна
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