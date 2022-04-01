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Оккупанты за сутки обстреляли Харьковскую область из "Градов" 170 раз

Ирина БалачукПятница, 1 апреля 2022, 12:08
Оккупанты за сутки обстреляли Харьковскую область из Градов 170 раз
На фото – последствия вражеских обстрелов в Харькове 15 марта. Фото ГСЧС

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область из разных видов вооружения, в частности, из РСЗО "Град" только за прошлые сутки стреляли около 170 раз.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Всего зафиксировали около 46 ударов.

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Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть города".

Детали: Глава облВА отметил, что вражеской авиации над Харьковом не видели. Но есть определенная активность БПЛА противника, совершавших полеты в разведывательных целях.

Из Изюмского района начали эвакуировать жителей, чтобы предотвратить возможные последствия из-за активных боевых действий в этом направлении.

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Синегубов добавил, что Харьковщина каждый день получает гуманитарную помощь из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также от международных партнеров – Польши, Чехии и других.

Темы: Харьковская областьвойна
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