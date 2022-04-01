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Оккупанты за сутки обстреляли Харьковскую область из "Градов" 170 раз

Ирина БалачукПятница, 1 апреля 2022, 12:08
На фото – последствия вражеских обстрелов в Харькове 15 марта. Фото ГСЧС

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область из разных видов вооружения, в частности, из РСЗО "Град" только за прошлые сутки стреляли около 170 раз.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Всего зафиксировали около 46 ударов.

Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть города".

Детали: Глава облВА отметил, что вражеской авиации над Харьковом не видели. Но есть определенная активность БПЛА противника, совершавших полеты в разведывательных целях.

Из Изюмского района начали эвакуировать жителей, чтобы предотвратить возможные последствия из-за активных боевых действий в этом направлении.

Синегубов добавил, что Харьковщина каждый день получает гуманитарную помощь из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также от международных партнеров – Польши, Чехии и других.

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Темы: Харьковская областьвойна
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