Пропаганда, язык, референдум: враг пытается закрепиться на оккупированных территориях – сводка

Россия продолжает отводить часть войск из Киевщины и Черниговщины, но при этом может перебросить эти силы на Восток Украины. На временно оккупированных территориях враг пытается легализоваться из-за гауляйтеров и репрессий.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, вероятно, для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях".

Реклама:

Детали: На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживать местных жителей, подозреваемых в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники ФСБ РФ проводят их допросы по применению методов психологического и физического давления.

По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом мероприятии.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещать среди жилых кварталов артиллерийские системы, из которых производит обстрелы в запорожском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты не оставляют идеи внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и на русском языке в апреле 2022 года.

Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение. Также, оккупанты продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Во временно занятом врагом населенном пункте Счастье Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую "гуманитарную помощь".

При уходе из Буча российские оккупационные войска заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и участки местности в пределах населенного пункта.

Дополнительно: По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека размещены как "раненые" военнослужащие вооруженных сил России, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.