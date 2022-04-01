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В Сербии нарисовали символ "Z" на памятнике Тарасу Шевченко

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 20:09

Латинская буква "Z", символ российского вторжения в Украину, появилась на памятнике украинскому поэту Тарасу Шевченко в сербском городе Нови-Сад.

Об этом сообщает сербский портал Kurir.

Ранее этот символ был написан в нескольких местах на территории кампуса университета Нови-Сад и под доской с названием улицы Зорана Джинджича.

 

Посольство Украины в Белграде призвало власти Сербии убрать из публичных мест букву "Z", которая выражает враждебное отношение к украинцам.

Еще до начала войны президент Сербии заявлял, что осудит признание Россией независимости ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский осудит по телевидению натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.

Напомним, сербские министры в Совете министров Боснии и Герцеговины заблокировали решение об отказе в доступе России и Беларуси к средствам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а член президиума Милорад Додик объявил об укреплении энергетического сотрудничества с Россией.

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