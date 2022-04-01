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Блокировка YouTube в РФ: российским вузам сказали приготовиться

Светлана КизиловаПятница, 1 апреля 2022, 20:53
Блокировка YouTube в РФ: российским вузам сказали приготовиться
Изображение Getty Images

Российское образовательное ведомство заявило вузам о необходимости "в срок до 4 апреля" перенести контент с YouTube на сервисы ВКонтакте и Rutubе.

Источник: РИА Новости

Источник: РосСМИ сообщают это со ссылкой на письмо Минобрнауки РФ, которое было опубликовано российским "Юго-западным гоcуниверситетом".

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Фото документа из Телеграмм-канала Ксении Собчак

Предыстория: Российские власти упорно утверждают, якобы "Google и YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику". Такая реакция РФ вызвана тем, что указанные сервисы блокируют российский контент, содержащий фейки и пропаганду, в том числе, и о войне, развязанной против Украины.

Темы: цензураРосcиявойна
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