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Сборная Украины по футболу узнала возможных соперников на ЧМ-2022

"Украинская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 21:17
Сборная Украины по футболу узнала возможных соперников на ЧМ-2022

Сборная Украины в случае выхода в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре будет играть в группе В.

Источник: прошедшая в Дохе жеребьевка финальной стадии ЧМ-2022

Детали: Сине-желтые в случае успеха сыграют в группе B с Англией, Ираном и США.

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Напомним, что сборную Украину ждет в июне матч Украины с Шотландией в плей-офф на ЧМ-2022 году. В случае победы украинцы будут играть за путевку на Чемпионат мира с командой Уэльса, прошедшей Австрию.

Результаты жеребьевки:

Группа А: 1. Катар, 2. Нидерланды, 3. Сенегал, 4. Эквадор

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Группа В: 1. Англия, 2. США, 3. Иран, 4. Победитель плей-офф (Европа)

Группа С: 1. Аргентина, 2. Мексика, 3. Польша, 4. Саудовская Аравия

Группа D: 1. Франция, 2. Дания, 3. Тунис, 4. Победитель плей-офф

Группа E: 1. Испания, 2. Германия, 3. Япония, 4. Победитель плей-офф

Группа F: 1. Бельгия, 2. Хорватия, 3. Марокко, 4. Канада

Группа G: 1. Бразилия, 2. Швейцария, 3. Сербия, 4. Камерун

Группа H: 1. Португалия, 2. Уругвай, 3. Южная Корея, 4. Гана

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