В Мелитополе российские оккупанты предлагают украинцам вступать в армию РФ

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные предлагают украинским мужчинам вступать в ряды российской армии.

Источник: городской глава Мелитополя Иван Федоров в совместном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Через некоторых старших по домам, которые согласились общаться и сотрудничать с оккупационными властями, они берут списки, какие квартиры пусты, кто там находится – и после этого берут "на карандаш" мужчин.

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Со вчерашнего дня на блокпостах, которые находятся в окрестностях Мелитополя, российские оккупанты предлагают украинским мужчинам, нашим жителям вступить в ряды российской армии. Если они отказываются, они их отпускают. Но мы же четко понимаем: сегодня предлагают, а завтра будут принудительно выдавать автомат и направлять в окопы".

Детали: Иван Федоров также рассказал, что 8 автобусов для эвакуации были конфискованы в городе – и по состоянию на 8 утра их до сих пор нет, люди ждут эвакуации.

По словам мэра, оккупанты создают "вакуум" для оккупированных городов, а гуманитарку свою уже не везут, а забирают украинскую или западную и раздают ее людям "для картинки".

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