В Мелитополе российские оккупанты предлагают украинцам вступать в армию РФ
В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные предлагают украинским мужчинам вступать в ряды российской армии.
Источник: городской глава Мелитополя Иван Федоров в совместном эфире украинских телеканалов
Прямая речь: "Через некоторых старших по домам, которые согласились общаться и сотрудничать с оккупационными властями, они берут списки, какие квартиры пусты, кто там находится – и после этого берут "на карандаш" мужчин.
Со вчерашнего дня на блокпостах, которые находятся в окрестностях Мелитополя, российские оккупанты предлагают украинским мужчинам, нашим жителям вступить в ряды российской армии. Если они отказываются, они их отпускают. Но мы же четко понимаем: сегодня предлагают, а завтра будут принудительно выдавать автомат и направлять в окопы".
Детали: Иван Федоров также рассказал, что 8 автобусов для эвакуации были конфискованы в городе – и по состоянию на 8 утра их до сих пор нет, люди ждут эвакуации.
По словам мэра, оккупанты создают "вакуум" для оккупированных городов, а гуманитарку свою уже не везут, а забирают украинскую или западную и раздают ее людям "для картинки".
Предыстория:
- Российские оккупанты вошли в Мелитополь на второй день войны, 25 февраля, и начали бои, чтобы захватить админздания. 24 февраля обстрелы зацепили жилой сектор рядом с Новым Мелитополем. Мелитопольцы не раз выходили на протесты, пока их не стали разгонять.
- 4 марта оккупанты захватили телебашню Мелитополя и включили российские каналы. 7 марта не только телебашня Мелитополя, но и вышки радиосвязи были под контролем российских войск.
- 11 марта оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова и вывезли его в оккупированный Луганск. 16 марта Ивана Федорова освободили из российского плена: его обменяли на 9 российских солдат-срочников. Иван Федоров рассказал, что его возили 7 часов с мешком на голове и удерживали в СИЗО.
- По состоянию на 7 апреля в Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили более 100 человек.