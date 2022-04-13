Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВД озвучили предпосылки обмена Медведчука, в РФ отреагировали

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 13:10
Виктор Медведчук, фото из Telegram Владимира Зеленского

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом Владимиру Путину, можно обменять, но сначала было бы хорошо осудить его или хотя бы получить от него важную информацию.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов, "Интерфакс-Украина", комментарий представительницы МИД РФ Марии Захаровой в Telegram

Прямая речь Денисенко: "Нужно обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания "пятой колонны", создания движения коллаборантов

Идеально было бы, если это возможно, конечно, – это должны понимать прокуроры, – провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания от него и после этого обменять.

Если Медведчук сдаст "пароли и явки", этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше… 

И я не уверен, что Медведчук хотел бы, чтобы его обменивали".

Детали: Захарова, реагируя на это, написала: "Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало:

  • 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
  • Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.

Предыстория:

Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука

Темы: МедведчукМВДРосcияобмен
Главное сегодня

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать

аудиоСБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области

ЕС готовит нефтяное эмбарго после второго тура выборов во Франции

Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая

У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Все новости...
Россия в Мариуполе пытается организовать "парад" 9 мая
Оккупанты обстреливают Харьков. Людей просят оставаться в укрытии весь день
Над Харьковщиной сбили 2 российских самолета
Кремль отрекся от Медведчука: "не гражданин России"
Последние новости
11:38
После уничтожения "Москвы" Россия угрожает ракетными ударами по Киеву
11:31
Запорожская область: россияне ударили по Васильевке и везут туда пропагандистов
11:28
Moody's: РФ войдет в дефолт 4 мая, если не выплатит долг в долларах
11:09
Россияне обстреляли из минометов украинских пограничников на Черниговщине
11:00
Сербия хочет снизить зависимость от российского газа
10:54
Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать
10:50
В Армении говорят, что начали платить за российский газ в рублях
10:48
видеоУжгород тотально дерусифицируют
10:44
Из App Store удалили приложение российского "Альфа-Банка" из-за санкций
10:31
Финский производитель продуктов питания Fazer ищет покупателей для своего бизнеса в РФ
Все новости...