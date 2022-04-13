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В МВД озвучили предпосылки обмена Медведчука, в РФ отреагировали

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 13:10
В МВД озвучили предпосылки обмена Медведчука, в РФ отреагировали
Виктор Медведчук, фото из Telegram Владимира Зеленского

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом Владимиру Путину, можно обменять, но сначала было бы хорошо осудить его или хотя бы получить от него важную информацию.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов, "Интерфакс-Украина", комментарий представительницы МИД РФ Марии Захаровой в Telegram

Прямая речь Денисенко: "Нужно обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания "пятой колонны", создания движения коллаборантов

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Идеально было бы, если это возможно, конечно, – это должны понимать прокуроры, – провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания от него и после этого обменять.

Если Медведчук сдаст "пароли и явки", этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше… 

И я не уверен, что Медведчук хотел бы, чтобы его обменивали".

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Детали: Захарова, реагируя на это, написала: "Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно".

Этому предшествовало:

  • 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
  • Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.

Предыстория:

Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука

Темы: МедведчукМВДРосcияобмен
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