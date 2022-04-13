В МВД озвучили предпосылки обмена Медведчука, в РФ отреагировали
Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом Владимиру Путину, можно обменять, но сначала было бы хорошо осудить его или хотя бы получить от него важную информацию.
Источник: советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов, "Интерфакс-Украина", комментарий представительницы МИД РФ Марии Захаровой в Telegram
Прямая речь Денисенко: "Нужно обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания "пятой колонны", создания движения коллаборантов
Идеально было бы, если это возможно, конечно, – это должны понимать прокуроры, – провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания от него и после этого обменять.
Если Медведчук сдаст "пароли и явки", этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше…
И я не уверен, что Медведчук хотел бы, чтобы его обменивали".
Детали: Захарова, реагируя на это, написала: "Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно".
Этому предшествовало:
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
- Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую возможность.
Предыстория:
- С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.
- За 5 дней до вторжения России в Украину жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, затем опубликовала видео из Москвы. 21 февраля из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. В Офисе генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.
- 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.
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