Беглец №1. В поисках Медведчука

На четвертий день після нападу Росії на Україну стало відомо, що кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук втік.

З травня 2021 року керівник проросійської парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів.

Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.

А 21 лютого, за три дні до нападу Росії, у ЗМІ з'явилася інформація, що і сам Медведчук начебто попри рішення суду намагався чи то залишити свій маєток у Києві чи то вивозити речі.

"Українська правда" розбиралась, як вдалося втекти головному представнику "русского мира" і де він може бути зараз.

Втеча

Ввечері 21 лютого в інформаційному просторі серед повідомлень про можливу війну прогриміла новина, що Віктор Медведчук начебто намагався втекти з під домашнього арешту.

Враховуючи концентрацію російських військ біля українських кордонів та інформацію західних спецслужб, що напад Росії може відбутися вже найближчим часом, і той факт, що дружина Медведчука на той момент вже залишила країну, такий крок від кума Путіна був навіть очікуваний. Можливо, саме тому журналісти і чатували біля будинку Медведчука.

За інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, 21 лютого біля будинку, де Медведчук "пересиджував" домашній арешт, дійсно був підозрілий рух автомобілів. Автомобілі з кортежу арештанта залишили територію.

Правоохоронцями одразу було встановлено, що автівки їздять на заправку. Для чого охорона олігарха заправляла машини напередодні війни, якщо Медведчук не збирався тікати і не планував це заздалегідь? І чи міг цей крок стати сигналом для правоохоронців пильнувати кума Путіна?

Відповіді на питання стосовно того, чи мали охороняти Медведчука, на кого були покладені ці обов'язки та хто відповідальний за втечу важливого свідка, серед джерел УП у правоохоронних органах розділились.

Співрозмовники в МВС кивають у бік Служби безпеки. Мовляв, мала бути і була"наружка". Джерела у іншому правоохоронному органі переконують, що охороняти Медведчука мали саме представники Міністерства внутрішніх справ.

До війни ми декілька разів бували біля будинку Медведчука. На всіх прилеглих вулицях завжди було багато охоронців: поодиноких пішоходів та людей у машинах. Але хто із них був приватною охороною самого Медведчука, а хто дійсно слідкував, щоб підозрюваний не накивав пятами в бік Росії, достеменно сказати неможливо.

Однак той факт, що 21 лютого одразу після того, як автівки Медведчука почали рухатись, біля маєтку з'явилася поліція, може свідчити, що за адресою арештанта таки "приглядали". І не лише журналісти, які поліцію того вечора точно не викликали.

26 лютого, коли Офіс генпрокурора звернувся до поліції із проханням перевірити наявність Медведчука вдома, його самого там вже не було.

При цьому адвокатка Медведчука Лариса Чередніченко у коментарі Суспільному одразу сказала, що він "перебуває у безпечному місці у Києві".

За інформацією джерел УП у одному з правоохоронних органів, який веде розслідування справ Медведчука, станом на 11 березня у правоохоронців була інформація, що підозрюваний залишив свій маєток орієнтовно 24 лютого, вимкнув телефони і відтоді не виходив на зв'язок.

За оперативною інформацією, Медведчук перебуває на території України та переховується у колег з "Опозиційної платформи - За життя" та інших соратників.

Наразі пошуком Медведчука займається спеціальна група, до якої входять співробітники СБУ та Офісу генпрокурора. Оперативно-розшукові заходи, за словами джерел, проводяться по всій країні, зокрема у західних областях.

При цьому серед його соратників відпрацьовувалась адреса Нестора Шуфрича на Закарпатті. Але оперативні заходи та відпрацювання можливих місць переховування наразі результатів не дали. Також, за словами співрозмовників УП, посилено моніториться прикордонна зона. Розшук триває. У пошуках задіяна значна кількість особового складу.

Передумови втечі

Як так сталося, що на момент втечі на Медведчуку не було електронного браслета?

Діячі такого рівня в Україні отримують підозри не часто і ще рідше майже рік перебувають під домашнім арештом. Статус і цінність підозрюваного особливо напередодні російського вторгнення важко переоцінити. Медведчук – один з головних проросійських політиків в Україні, який підозрюється у низці тяжких злочинів проти національної безпеки.

Офіс генпрокурора та ДБР тричі зверталися до Печерського суду: одного разу за тим, щоб суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та двічі просив про накладання додаткових обов'язків у вигляді електронного браслета. Печерський суд тричі відмовив.

12 жовтня 2021 року суддя Печерського районного суду Києва Віта Бортницька, розглянувши клопотання ДБР та ОГП про застосування запобіжного заходу – тримання під вартою Віктора Медведчука ухвалила рішення "відмовити"

І 7 грудня той самий печерський районний суд Києва вже рішенням славнозвісного судді Сергія Вовка відмовив у застосуванні електронного браслета до підозрюваного. Але вже у другій справі. Так Медведчук напередодні війни з Росією залишився без электронного браслета, а Україна отримала ризики залишитись без Медведчука.

Місяць до того у листопаді у цій справі суд змінив запобіжний захід для Медведчука з домашнього арешту на особисте зобов'язання. На той момент у Медведчука закінчився граничний піврічний термін перебування під домашнім арештом по цій справі і тому Офіс генерального прокурора просив суд відпустити Медведчука під особисте забовязання але з електронним браслетом. Проте і тоді отримав відмову.

Спадок Медведчука

Днями журналісти розслідувачі проекту "Слідство.Інфо" опублікували фото заміського маєтку Медведчука у Пуща-Водиці. На території з-поміж іншого журналісти виявили окремий вагон.

Цей маєток тривалий час та попри накладені на Медведчука і його дружину санкцій РНБО перебував під реконструкцією про що розповідали інші розслідувачі з проекту "СХЕМИ". Приватний літак, яким користувався Медведчук також через санкції РНБО вже більше року стоїть заблокований у аеропорту "Київ".

Попередній борт Медведчука наразі має російську реєстрацію і літає переважно з Мінська до Москви та до Криму. Білоруський журналіст Антон Мотолько пов’язував цей літак зі старшим сином самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Українська правда" проаналізувала перельоти борту. Літак дійсно більшість часу перебуває у Мінську.

В період, коли після нападу Росії Європейський Союз мало не щодня арештовує майно наближених до Путіна олігархів, під ударом опинилась і яхта Віктора Медведчука, яка наразі перебуває у Хорватії в містечку Рієка.

Місцеві повідомляють, що наразі судно перебуває під наглядом поліцейських і його буде заблоковано за першої спроби вийти з порту, але офіційних підтверджень цьому не має.

На борту перебуває команда з 5-6 людей. А трап завбачливо піднятий від непроханих гостей.

Розшук і арешт

4 березня суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич на закритому судовому засіданні дав дозвіл на затримання Віктора Медведчука. З цієї ухвали витікає, що 2 березня Медведчука було оголошено в розшук.

"Як вбачається із матеріалів клопотання, проведеними розшуковими заходами встановити місцезнаходження Медведчука не виявилось можливим, його місцеперебування на даний час невідоме".

А це означає, що варіантів як вже в найближчий час складеться доля втікача номер 1, три:

– Медведчук зможе потрапити до дружніх для себе Білорусі та Росії, де і перераховуватиметься роками від слідства;

– Українські правоохоронці таки знайдуть його на території України, затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту;

– Медведчук зможе і надалі успішно переховуватись на території країни, яку вже двадцять один день обстрілює ракетами його кум.

Михайло Ткач