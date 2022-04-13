Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль отрекся от Медведчука: "не гражданин России"

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 16:14
Кремль отрекся от Медведчука: не гражданин России

В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам 13 апреля, цитируют СМИ РФ, в частности РИА "Новости"

Прямая речь: "Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем.

Реклама:

Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации"

Детали: При этом Песков отметил, что Кремль "несомненно будет следить за судьбой Медведчука, к чему призывает и европейских политиков, которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам".

Кремль поблагодарил Медведчука за "решение гуманитарных вопросов".

ВИДЕО ДНЯ

Песков заявил, что Медведчук, мол, "всегда выступал за мир и против войны, принял непростое решение остаться на Украине и участвовать в судилище против себя".

Более того, якобы "никакой военной операции в Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука о нормализации отношений с Россией", озвучил новое оправдание войне пресс-сек Путина.

МВД Украины считает, что Медведчука можно обменять, но сначала было бы хорошо осудить его или хотя бы получить от него важную информацию. В МИД РФ заявили, что это "британская схема: провести скорый суд, дать срок, а затем выбить показания".

Этому предшествовало:

12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.

Предыстория:

Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука

Темы: МедведчукРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Зеленский озвучил список вооружения, необходимого для победы над Россией
ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье, даже подготовили "двойников" – СБУ
Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу: Украина - место преступления
На востоке и юге Украины войска РФ готовы к наступательным действиям – Генштаб
Последние новости
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
Все новости...
Реклама: