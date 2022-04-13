Кремль отрекся от Медведчука: "не гражданин России"

В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам 13 апреля, цитируют СМИ РФ, в частности РИА "Новости"

Прямая речь: "Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем.

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Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации"

Детали: При этом Песков отметил, что Кремль "несомненно будет следить за судьбой Медведчука, к чему призывает и европейских политиков, которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам".

Кремль поблагодарил Медведчука за "решение гуманитарных вопросов".

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Песков заявил, что Медведчук, мол, "всегда выступал за мир и против войны, принял непростое решение остаться на Украине и участвовать в судилище против себя".

Более того, якобы "никакой военной операции в Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука о нормализации отношений с Россией", озвучил новое оправдание войне пресс-сек Путина.

МВД Украины считает, что Медведчука можно обменять, но сначала было бы хорошо осудить его или хотя бы получить от него важную информацию. В МИД РФ заявили, что это "британская схема: провести скорый суд, дать срок, а затем выбить показания".

Этому предшествовало:

12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.

Предыстория:

Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука